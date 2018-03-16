NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈魏如昀守護海岸線　落實護樹3招擋惠台？政院宣布擴編對陸研究計畫天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

預約4年後冬奧 台灣滑雪協會獲奧援

中央社2018/03/16 14:19
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北16日電）全球精緻全包旅遊式度假村Club Med台灣區董事總經理馬克今天宣布，他們將贊助台灣滑草、滑雪協會，希望能幫助台灣運動員，取得4年後2022北京冬奧的參賽權。

中華滑雪、滑草協會秘書長陳金盈表示，台灣上一次有選手參加冬季奧運滑雪項目，已得回溯至1994年冬奧，當年台灣共2人參賽，自此後超過20年再也沒有台灣選手在這個項目取得參賽權。

馬克（Marc Letourneau）坦言，台灣滑草、滑雪協會是Club Med全球除法國之外，第2個贊助的協會，Club Med在全球擁有超過20座的滑雪度假村，不但能完全解決選手食宿的問題，也能提供多元的訓練場地給台灣的運動員。

對於未來的贊助計畫，表示他會尊重台灣協會的需求，如果協會認為選手有前往歐洲集訓的必要，他們也會全力支援，過去曾擔任滑雪教練的馬克強調：「這次4年的計畫，我們預計會花上千萬台幣。」

陳金盈透露，台灣目前大約僅有20、30名滑草、滑雪選手，他們希望4年後的北京冬奧，能取得2男、2女的參賽資格，未來協會每年會有4至6次的檢測點，達標就能獲得出國移訓資格，他也期待透過Club Med的贊助後，能培育出一批種子選手，未來能帶領更多人參與滑雪這項運動。

今年2月Club Med已悄悄開啟贊助計畫，他們共贊助台灣11名選手前往北海道滑雪度假村進行12天移訓，其中姊妹檔方珮瑄與方楀媃異口同聲笑說：「最棒的是吃，隨時想吃都能吃。」

方珮瑄透露，以往出國移訓都要斤斤計較，可能一份套餐就要花一筆錢，妹妹方楀媃則透露，因為飯店內都是自助餐，不但可以吃得很滿足，選擇性也比較多，此外她也透露：「度假村裡有各式各樣的雪道，真的很不錯。」（編輯：張銘坤）1070316

日籍新人參加原民婚禮訂終身...川普關稅擬砍向中國 美國商會反

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan