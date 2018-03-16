預約4年後冬奧 台灣滑雪協會獲奧援

馬克（Marc Letourneau）坦言，台灣滑草、滑雪協會是Club Med全球除法國之外，第2個贊助的協會，Club Med在全球擁有超過20座的滑雪度假村，不但能完全解決選手食宿的問題，也能提供多元的訓練場地給台灣的運動員。

中華滑雪、滑草協會秘書長陳金盈表示，台灣上一次有選手參加冬季奧運滑雪項目，已得回溯至1994年冬奧，當年台灣共2人參賽，自此後超過20年再也沒有台灣選手在這個項目取得參賽權。

對於未來的贊助計畫，表示他會尊重台灣協會的需求，如果協會認為選手有前往歐洲集訓的必要，他們也會全力支援，過去曾擔任滑雪教練的馬克強調：「這次4年的計畫，我們預計會花上千萬台幣。」

陳金盈透露，台灣目前大約僅有20、30名滑草、滑雪選手，他們希望4年後的北京冬奧，能取得2男、2女的參賽資格，未來協會每年會有4至6次的檢測點，達標就能獲得出國移訓資格，他也期待透過Club Med的贊助後，能培育出一批種子選手，未來能帶領更多人參與滑雪這項運動。

今年2月Club Med已悄悄開啟贊助計畫，他們共贊助台灣11名選手前往北海道滑雪度假村進行12天移訓，其中姊妹檔方珮瑄與方楀媃異口同聲笑說：「最棒的是吃，隨時想吃都能吃。」

方珮瑄透露，以往出國移訓都要斤斤計較，可能一份套餐就要花一筆錢，妹妹方楀媃則透露，因為飯店內都是自助餐，不但可以吃得很滿足，選擇性也比較多，此外她也透露：「度假村裡有各式各樣的雪道，真的很不錯。」（編輯：張銘坤）1070316