5月嬰疑遭虐4處骨折、腦震盪　家長竟反被托嬰中心告

蔡先生在「爆料公社」中指控，夫妻倆起初先了解過該家托嬰中心風評不錯，才放心將當時僅 5 個月大的兒子送去，但去年 8 月 9 日傍晚，將兒子接回家中後，妻子一抱、兒子就哭鬧，原以為是長牙不適，後來發現兒子一直在半夜哭醒，夫妻倆察覺有異，隔天帶兒子就醫後，才驚覺兒子四處骨折、腦震盪，返家後不久兒子又出現噴射狀嘔吐，再次送醫卻收到病危通知、住進加護病房。

又是虐童！台中太原路上一家托嬰中心，傳出疑似對僅 5 個多月大的男嬰施暴，導致男嬰多處骨折、腦震盪被送入加護病房急救，醫院更發出病危通知，但托嬰中心卻以「不知道發生什麼事」、「沒有監視器」等理由推託，事發至今已過 7 個多月男嬰家長仍無法得知真相，目前已對園方提告，同時盼政府應重視兒童安全領域，強制教育機構加裝監視器。

事後蔡先生夫妻倆在社工陪同下向園方詢問事發狀況，「托嬰中心只告訴我們不知道發生甚麼事，園內沒有監視錄影器！就連門口唯一的監視器園方也說沒有畫面」、「園方說詞非常反覆，聯絡簿有竄改痕跡，主任跟主要照顧者的說法也不同」，但園方口口聲聲說沒有發生什麼，卻又解雇主要照顧的保母，前後矛盾令人懷疑園方隱瞞實情。

蔡先生又說，事發後因長輩相當疼愛孩子，曾帶人去找園方理論，園方竟反控長輩恐嚇「並且提供了我們長輩去質問的門口監視器畫面給警方作為控告依據，但當初我們要小孩受傷那天的他們卻說沒有畫面」。目前案件已進入司法程序，但蔡先生仍呼籲「希望政府可以重視兒童安全這一塊，強制教育機構加裝監視器保護雙方」。

據《自由時報》報導，該托嬰中心余姓負責人表示，當日孩子離園時一切正常，若有異狀絕對會送醫，又說因相信保母才未裝監視器，門口唯一監視器因軟體升級失效。最後強調保母因壓力過大自行辭職、未遭解聘，並指控男童長輩當時曾放話要燒托嬰中心，才讓他們不得不報警提告。

針對這起案件，台中市社會局表示，去年 8 月即接獲報案，當時負責照顧孩子的保母曾說男嬰當天送到園方時就已活動力低落、愛哭鬧，也有在家長到園接孩子時給予提醒。目前社會局已協助蔡先生夫妻向當時照顧孩子的保母提出傷害刑事告訴，並對托嬰中心處行政罰鍰 6 萬元、限期改善加裝監視器，業者已通過複查。