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娛樂

又被禁播！黃明志驚悚挑戰「十種自殺的方法」

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/16 14:34
▲黃若熙的〈十種的自殺方法〉歌詞、歌曲挑戰禁忌，連MV也不例外。（圖／杰思國際娛樂提供 , 2018.03.16）
▲黃若熙的〈十種的自殺方法〉歌詞、歌曲挑戰禁忌，連MV也不例外。（圖／杰思國際娛樂提供 , 2018.03.16）

22歲大馬歌首黃若熙來台推出國語新輯《獲得》，日前在家鄉馬來西亞拍攝新歌〈十種自殺的方法〉MV，由師兄黃明志執導，MV中黃若熙勇敢詮釋割腕、跳樓、上吊與電擊等10種自殺方式，在網路引發討論。黃明志犀利直白的詞曲敘述，MV拍攝手法直接驚悚，讓MV未推出，歌曲已遭大馬禁播，而為了逼真演出，黃若熙自五樓跳下，手臂還不慎被割傷掛彩。

這首歌曲由黃明志特別為黃若熙量身訂製的詞曲創作，歌詞探討現今社會現象，黃若熙說歌名提及自殺，但所要表達的則是正視憂鬱症與校園霸凌現象，主動關心身邊的人，防止遺憾發生。黃若熙坦言因為6歲出道演唱，在11歲時即遭到同學言語霸凌，「一路走來，媽媽是我的精神支柱，看著多病的母親在鬼門關數度徘徊，讓我更加的堅強，保護著母親，因為走過來，讓我對被霸凌者的心情能感同身受，因此如果身邊有人遭受霸凌，我一定會挺身而出幫忙制止！」


▲黃若熙（右）的歌曲〈十種自殺的方法〉MV由黃明志操刀拍攝。（圖／杰思國際娛樂提供 , 2018.03.16）

MV由黃明志親自掌鏡，黃若熙說黃明志要求完美，每個細節都要求到位，無法妥協，因而在拍攝MV時，一場由五樓一躍而下的劇情，不用替身的自己上陣，也因此不慎手臂遭窗邊鐵框割傷，當場掛彩，此外，還有割腕、上吊等的演出，也讓黃若熙吃足苦頭，不過看到MV成品，黃若熙直說一切都值得了，甚至提到每次與黃明志聊天，都會有些領悟，「這就是我信任他的原因！」

 

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