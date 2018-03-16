又被禁播！黃明志驚悚挑戰「十種自殺的方法」

22歲大馬歌首黃若熙來台推出國語新輯《獲得》，日前在家鄉馬來西亞拍攝新歌〈十種自殺的方法〉MV，由師兄黃明志執導，MV中黃若熙勇敢詮釋割腕、跳樓、上吊與電擊等10種自殺方式，在網路引發討論。黃明志犀利直白的詞曲敘述，MV拍攝手法直接驚悚，讓MV未推出，歌曲已遭大馬禁播，而為了逼真演出，黃若熙自五樓跳下，手臂還不慎被割傷掛彩。

這首歌曲由黃明志特別為黃若熙量身訂製的詞曲創作，歌詞探討現今社會現象，黃若熙說歌名提及自殺，但所要表達的則是正視憂鬱症與校園霸凌現象，主動關心身邊的人，防止遺憾發生。黃若熙坦言因為6歲出道演唱，在11歲時即遭到同學言語霸凌，「一路走來，媽媽是我的精神支柱，看著多病的母親在鬼門關數度徘徊，讓我更加的堅強，保護著母親，因為走過來，讓我對被霸凌者的心情能感同身受，因此如果身邊有人遭受霸凌，我一定會挺身而出幫忙制止！」