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全國學生音樂比賽團體組北區決賽　新竹縣榮獲10項特優

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/16 14:51
▲全國學生音樂比賽，自強國中在管樂合奏項目連續四年奪下全國特優。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）
▲全國學生音樂比賽，自強國中在管樂合奏項目連續四年奪下全國特優。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）

106學年度全國學生音樂比賽團體組北區決賽今年在新竹縣比拚，計有862隊、2萬8,620菁英好手同場交流，經過15天弦歌會友賽程，共榮獲10項特優，並獲5項第一名、1項第二名、9項第三名，成績為歷年之冠。


▲自強國中以堅強實力，在管樂合奏項目榮獲4連霸。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）

自強國中管樂合奏項目連續四年(即103-106學年度)榮獲全國特優，十興國小、二重國中、仁愛國中、光明國小亦再次獲得特優取得明年決賽種子門票，顯示新竹縣音樂教育推動之成效。

北埔國中管樂團首次參加全國音樂比賽即榮獲優等，全校師生欣喜，雖然北埔國中資源條件相對於各參賽學校較為不足，但管樂團同學用心演出，能在表演的曲目中感受到滿滿感動。
 

▲全國學生音樂比賽團體組北區決賽落幕，新竹縣榮獲10項特優，成績為歷年之冠。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）

關西國中藝才班由彭蕾娜校長擘劃創辦，郭雅玲校長到任後持續深耕發揚，讓鄉下孩子也能有優質的音樂學習環境；成軍六年，多次榮獲全縣音樂比賽直笛團體組第一名，全國音樂比賽北區總決賽第五名，今年在指導教師及團隊的努力下，面對各縣市的精英勁敵，卻能一舉奪得特優第一名，對成軍六年的藝才班來說實屬不易，也是最好的肯定。


▲全國學生音樂比賽團體組北區決賽落幕，新竹縣榮獲10項特優，成績為歷年之冠。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）

新竹縣今年各參賽獲得特優的成績如下：
管樂合奏：國中團體A組　自強國中特優第一名(連續4年第一名)
打擊樂合奏：國中團體組　仁愛國中特優第一名(連續2年特優)
直笛合奏：國中團體組　關西國中特優第一
弦樂合奏：國小團體A組　東興國小特優第一名
弦樂合奏：國小團體B組　光明國小特優第一名
打擊樂合奏：國小團體組　光明國小特優第三名(連續4年特優)
國樂合奏：國中團體A組　博愛國中特優第三名(連續3年特優))
同聲合唱：國小團體組　桃山國小特優第三名
兒童樂隊：國小團體組　十興國小特優第三名(連續2年特優)
管樂合奏：國中團體A組　二重國中特優第四名(連續2年特優)

關鍵字全國學生音樂比賽自強國中仁愛國中關西國中
台灣國際遊艇展　擠滿參觀人潮影／環島百廟宇　黃朱平手繪媽祖展

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