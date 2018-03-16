川普關稅擬砍向中國 美國商會反對

美國依據「1974年美國貿易法」301條款啟動調查之後，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，川普將在未來幾週決定如何處理中國「竊取與強迫轉讓」美國智慧財產的問題。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國最具影響力的商業遊說團體全國商會（US Chamber of Commerce）主席杜諾惠警告川普政府，單方面對中國商品課徵關稅，可能導致破壞性的貿易戰爭，傷害消費者及美國經濟。

路透社13日報導，川普正在考慮對中國價值上達600億美元的資訊科技、電信與消費商品課徵關稅，並對中國公司在美國投資設下限制。

杜諾惠表示，把焦點放在中國產業政策與不公平貿易作為帶來的負面經濟衝擊，川普政府這點並沒有錯，但關稅是錯誤的處理方案。

杜諾惠說：「如果每年對300億美元商品課稅，美國家庭在稅務改革中標準扣除額加倍所省下來的錢，有1/3將憑空消失。如果課稅商品達傳聞中的600億美元，衝擊將更有破壞力。」他呼籲政府不要繼續這個計畫。

中國曾經再三表示，貿易戰爭之下沒有贏家，不過一旦面臨美國的貿易行動，中國也會保護自身利益。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070316