影／環島百廟宇　黃朱平手繪媽祖展

篤信媽祖的手繪藝術家朱朱，因七年前一次奇妙的機緣，展開徒步環島拜謁媽祖的旅行，至今走訪全台，更前往澎湖、金門、馬祖和福建湄洲、泉州等500多座媽祖廟，期間並以簡單的線條手繪百幅媽祖像，傳遞了維妙維肖的神韻。

16日上午，在雲林愛無限室內樂團熱鬧的鼓聲中，「手繪媽祖巡迴斗六展」於斗六市公所隆重開幕，場中展出藝術家黃朱平親手繪製的六十幅媽祖繪像，透過其細膩的觀察與筆觸，表現出傳統宗教文化獨特的美感。

朱朱曾徒步環島兩次，並在台灣各地駐村創作，雖然非科班出身，卻由興趣畫出屬於自己的風格，繪圖、攝影與裝置藝術為主要的創作方式，黑白線條描繪，呈現物件最單純的面貌，結合文史、人文意象與記錄，表達人與環境之間時空轉換的情感交流。本次以「大悲心－朱朱手繪媽祖巡迴斗六」作為展題，便是為了表達媽祖普視一切眾生的慈悲精神，不論地域、身分或地位，在媽祖的慈顏庇蔭之下，均能得到撫慰及守護。



▲斗六市公所「媽祖文化節」特邀黃朱平老師設展。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）

斗六市長謝淑亞表示，去年白沙屯媽祖首次遶境斗六，其盛況足見媽祖信仰對斗六市民的重要性，因此，今年斗六市公所「媽祖文化節」特邀黃朱平老師設展，期待善用公所的藝文空間，提升本市的文藝風氣。現場還邀請了四間在地宮廟，新興宮、受天宮、天聖宮及長和宮，並由市長謝淑亞與藝術家黃朱平共同致贈媽祖畫作，四幅作品從莊嚴到慈祥，神韻各有不同， 均是結合了各廟的歷史與人文特色，量身打造的珍貴作品。本次展覽將持續展出至5月31日，於斗六市公所一樓迴廊開放民眾自由參觀。



▲現場邀請新興宮、受天宮、天聖宮及長和宮，由市長謝淑亞與藝術家黃朱平共同致贈媽祖畫作。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.16）