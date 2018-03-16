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中央社

陸對台措施影響有限 學者籲強化吸引人才企業

中央社2018/03/16 14:32
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者楊昇儒台北16日電）中國大陸祭出對台31項措施引發關注，多位兩岸學者專家今天指出，這些措施多是大陸為吸納人才與企業早已在進行的，短期可能對台灣年輕人與中小企業有吸引力，但實質影響有限。

學者並呼籲政府，應就個別產業提出詳盡的風險資訊提醒有意登陸的國人，並加強提出吸引人才與企業的措施，才是最佳因應之道。

中華港澳之友協會上午舉行中國大陸推動31項對台措施與兩岸關係座談會。多位與會學者認為，大陸雖稱之為「惠台」，並對台灣構成相當壓力，但這些措施的本質其實是「惠中」，為「中國製造2025」行動計畫進行「招商、選資、引智」。

中華港澳之友協會副會長顏建發指出，對台措施其實是惠中，中國共產黨正在加強統治，這次推出太強勢，有如以往的「大躍進」，脫離不了黨國體制發展權威，政府勢必過度介入；台商雖然在商言商、能撈就撈，但也要考量被捲入而帶來與國際不能接軌等高風險。

前陸委會副主委高長指出，從全球角度來看，大家都在搶人才、企業，大陸推出的這些措施並無特別之處，很多過去已在做，只是重新包裝。他建議政府要提出充分的風險資料，讓國人了解並非對岸宣稱的那麼好，並加強改善台灣產業環境與勞動條件。

國立台灣師範大學政治系教授范世平也認為，措施很多是「舊瓶裝新酒」，不具體也沒配套；開放證照考試也不見得就是工作保證。但他提醒，中國大陸提出優渥待遇與研究案吸引高科技人才，對台灣招商也只鎖定尖端科技，比較值得注意。

工研院產經中心副主任張超群指出，大陸吸收人才從未停止過，他在新竹科學園區，對岸竟然遊說到配偶，還開出留在台灣就可工作。與過去相比，大陸這次鎖定「中國製造2025」行動計畫的高端、智慧與綠色製造，開放台商可加入試點，對中小企業吸引比較大，台灣也要注意人才加速外流的風險。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊也提醒，大陸開放研究人員可以申請4項國家科研基金，恐導致台灣人才團隊集體出走，我方應注意大陸對台已從過去招商轉為「引智」，並積極提出吸引人才與企業的措施。

佛光大學公共事務系助理教授曾于蓁也指出，大陸今年開放學測均標以上就可申請大學，已對台灣私校招生與高教產業造成衝擊。但台灣人才流動也不是今天才發生，她認為影響有限，畢竟大陸人治色彩重，去對岸教書仍有風險。

她建議台灣年輕人打破「台灣活不下去就去大陸」的迷思，因為對岸人才競爭更激烈，還是要先培養自己的競爭力。

中華港澳之友協會榮譽會長張五岳表示，大陸這次推出的措施只是「起手勢」，往後力度還會更大，短期固然影響不大，但往後不能低估。他建議政府加大力度促進跨部會溝通協調，創造更好的人才與企業環境，才是最好的因應之道。（編輯：周慧盈）1070316

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