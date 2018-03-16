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怪談追追追／恐怖電梯傳聞甚囂　讓你直達第四度空間

保庇2018/03/16 14:00
怪談追追追／恐怖電梯傳聞甚囂　讓你直達第四度空間（圖／保庇）
怪談追追追／恐怖電梯傳聞甚囂　讓你直達第四度空間（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）《怪談追追追》系列曾經介紹過台中的幽靈船事件（怪談追追追／幽靈船），曾經有傳說幽靈船已經飄到台中第一廣場了，且在第一廣場更有一系列的電梯怪談，只要在網路上輸入關鍵字搜尋，就可以看到很多網友現身說法，每個人遇到的狀況都不一樣，但共通點都是這棟建築物的「電梯」。

其實只要是台中人都知道這棟建築物的樓上有幾間很便宜的KTV，是許多窮學生唱歌的首選，不僅可以歡唱好幾小時，還有吃到飽的食物吧；但在第一廣場這裡卻流傳很多電梯亂送樓層的故事……

有網友說明明就只按了7樓一個樓層，但電梯卻在4樓自己打開了，打開之後看到的是一層廢墟，網友覺得怪怪的趕快將電梯門關上，但電梯卻自己回到1樓了，進來了三名國中生後他們竟然按了4樓的按鈕，電梯在4樓打開後網友發現跟他剛剛看到的景象截然不同，4樓是一間正常營業的網咖！跟他剛剛看到的廢墟完全不一樣……可是，國中生可以去網咖嗎？（誤）

另外，還有網友說他跟朋友唱完歌要下樓時，明明按了1樓的按鈕電梯卻往上跑到10樓！電梯在10樓打開，看出去就跟上一位網友看到的廢墟一樣，毀壞的水泥柱子、滿地垃圾，接著電梯又自己跑到網友沒有按的4樓，電梯門打開後看到的4樓就像一般正常賣場，但是空無一人，店員、客人都沒有，整體散發出一股很詭異的氣氛；後來等到網友到了一樓跟前一批先下樓的朋友會合時，先下樓的朋友跟網友說他們已經卡在這電梯40分鐘了……

台中東協廣場。圖片來源：台中影視協拍服務網
台中東協廣場。圖片來源：台中影視協拍服務網

關於台中第一廣場的電梯傳聞真的很多，但也曾經有KTV的工作人員跳出來喊冤，表示第一廣場根本不像外界傳的這樣恐怖！也根本沒發生過嚴重的致命火警！網友們看到的「廢墟樓層」只是因為正在裝修階段，雖然第一廣場的確看起來有年代感，但真的很安全的！不用擔心。

左編自己就是台中人，第一廣場目前已更名為「東協廣場」，左編之前也曾在東協廣場附近上班，東協廣場整修過後變得非常熱鬧，有許多專門讓移工們匯錢的國外銀行、還有幾間旅店，常常假日還會有移工團體表演家鄉歌舞，根本不用是網友說得那麼恐怖，而且這裡還有很多超好吃的東南亞美食喔！所以，真的是人嚇人、嚇死人，一樣老話一句：心存正念！

 

資料參考（多看多保庇！）：

電梯載我到了另一個世界…台中某KTV的真實遭遇
夜唱後的大樓

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關鍵字怪談東協廣場第一廣場電梯
你們都走了但我還在　新莊廣...

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