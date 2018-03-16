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政治

獨掌吳音寧生殺大權？陳景峻斥錯誤訊息

記者江昱逵／台北報導2018/03/16 15:37
▲ 台北市副市長陳景峻16日表示，北農總座吳音寧的去留不是他一個人獨掌，是董事會全體決定。（資料照／記者陳明安攝）
▲ 台北市副市長陳景峻16日表示，北農總座吳音寧的去留不是他一個人獨掌，是董事會全體決定。（資料照／記者陳明安攝）

北農事件爭議不斷，總座吳音寧去留引外界關注，農委會副主委陳吉仲昨日說，北農總座吳音寧的適任與否，只有北農董事長，也就是北市副市長陳景峻才有提案權。對此，陳景峻今（16）日表示，這完全是錯誤訊息，所有董事都有提案權，總經理去留由董事會決定，不是他一個人說了算。

先前北農從「年節多日連續休市導致菜價下滑」吳音寧多日神隱，引發外界批評。吳音寧被市議員找出過去的質詢影片，發現吳連財報都看不懂，被網民嘲諷是「高薪實習生」。

對此，北農常董，也是代表農會體系的張永成揚言，月底董事會要提案換掉總經理吳音寧，但陳吉仲稱，只有陳景峻可以提案撤換，其他人沒有辦法撤換。

由於北農將於 28 日召開董事會，媒體詢問陳景峻是否會討論吳音寧的去留，陳景峻回應，這由董事會提，他也不知道，但他認為不要再政治化，應思考農民生計未來。生產農作應有報償的配套措施，包括氣候改變、農業種植面積與收穫等都要未雨綢繆，若陷入政治的口水戰，會對農民過意不去。

至於日前陳景峻向台北市長柯文哲請辭北農董事長，雖然被慰留，但有無可能最終堅決離開北農？陳景峻說，因為對農民不捨，希望紛爭平息，中央與地方應該好好溝通，他夾在中間很為難，市長目前不准他辭，但他還是會另外找機會向市長再提。

關鍵字陳景峻吳音寧北農菜價農委會
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