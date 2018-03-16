獨掌吳音寧生殺大權？陳景峻斥錯誤訊息

北農事件爭議不斷，總座吳音寧去留引外界關注，農委會副主委陳吉仲昨日說，北農總座吳音寧的適任與否，只有北農董事長，也就是北市副市長陳景峻才有提案權。對此，陳景峻今（16）日表示，這完全是錯誤訊息，所有董事都有提案權，總經理去留由董事會決定，不是他一個人說了算。

先前北農從「年節多日連續休市導致菜價下滑」吳音寧多日神隱，引發外界批評。吳音寧被市議員找出過去的質詢影片，發現吳連財報都看不懂，被網民嘲諷是「高薪實習生」。

對此，北農常董，也是代表農會體系的張永成揚言，月底董事會要提案換掉總經理吳音寧，但陳吉仲稱，只有陳景峻可以提案撤換，其他人沒有辦法撤換。