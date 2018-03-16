NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈魏如昀守護海岸線　落實護樹3招擋惠台？政院宣布擴編對陸研究計畫天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

河內台灣高等教育展 學生踴躍參加

中央社2018/03/16 14:41
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社河內16日電）由河內台灣教育中心舉辦的「2018年台灣高等教育展」今天上午在越南河內市舉行，推廣台灣教育優質，鼓勵當地學生赴台求學，活動現場湧現學生和家長的人潮。

河內台灣教育中心目前由河內國家大學所屬人文與社會科學大學及台灣文藻外語大學合作設立。這項教育展是河內台外教育中心等單位配合承辦的年度活動，今年邁入第4屆，共有28所台灣的大學參加。

展覽開幕式上午9時舉行，中華民國駐越南代表石瑞琦、越南台灣事務委員會秘書長阮進洪（NguyenTien Hong）、雙方各學校代表以及許多當地台商等嘉賓與會。

雙方代表在開幕式上致辭時高度肯定台灣高等教育水準以及台越教育交流與合作，指出台灣教育品質和環境與歐美國家一樣良好，但是赴台留學費用卻很低，值得家長為子女選擇海外留學深造的首選。

主辦單位事先致函邀請當地各所學校組團前來參觀展覽，另積極展開宣傳工作。因此，今年活動吸引大批學生和家長踴躍參加，有意赴台留學的學生和家長紛紛向參展單位人員提問有關學校、學費、留學獎學金、住宿、學習環境與交通等問題。

除了提供有關各校的資訊外，主辦單位還安排歌舞表演、有獎問答、拍照送贈品與大獎摸彩等活動，受到學生和參觀者的熱烈迴響，氣氛相當熱絡。

石瑞琦表示，學生出國留學時都會考慮留學國家的教育品質與費用以及畢業後能否找到工作等因素。

台灣教育品質良好，留學與生活費用較低，而且台越經貿等領域合作關係相當密切，畢業後工作機會相當多，加上台越文化與飲食習慣差異不大，滿足越南學生海外留學的相關因素。因此他積極鼓勵當地學生赴台求學，迎接光明燦爛的前途。（編輯：王同禹）1070316

台積電募5741萬 助花蓮...陸委會成立對台措施專案小組...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan