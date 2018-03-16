河內台灣高等教育展 學生踴躍參加

河內台灣教育中心目前由河內國家大學所屬人文與社會科學大學及台灣文藻外語大學合作設立。這項教育展是河內台外教育中心等單位配合承辦的年度活動，今年邁入第4屆，共有28所台灣的大學參加。

（中央社河內16日電）由河內台灣教育中心舉辦的「2018年台灣高等教育展」今天上午在越南河內市舉行，推廣台灣教育優質，鼓勵當地學生赴台求學，活動現場湧現學生和家長的人潮。

雙方代表在開幕式上致辭時高度肯定台灣高等教育水準以及台越教育交流與合作，指出台灣教育品質和環境與歐美國家一樣良好，但是赴台留學費用卻很低，值得家長為子女選擇海外留學深造的首選。

主辦單位事先致函邀請當地各所學校組團前來參觀展覽，另積極展開宣傳工作。因此，今年活動吸引大批學生和家長踴躍參加，有意赴台留學的學生和家長紛紛向參展單位人員提問有關學校、學費、留學獎學金、住宿、學習環境與交通等問題。

除了提供有關各校的資訊外，主辦單位還安排歌舞表演、有獎問答、拍照送贈品與大獎摸彩等活動，受到學生和參觀者的熱烈迴響，氣氛相當熱絡。

石瑞琦表示，學生出國留學時都會考慮留學國家的教育品質與費用以及畢業後能否找到工作等因素。

台灣教育品質良好，留學與生活費用較低，而且台越經貿等領域合作關係相當密切，畢業後工作機會相當多，加上台越文化與飲食習慣差異不大，滿足越南學生海外留學的相關因素。因此他積極鼓勵當地學生赴台求學，迎接光明燦爛的前途。（編輯：王同禹）1070316