NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈魏如昀守護海岸線　落實護樹3招擋惠台？政院宣布擴編對陸研究計畫天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

東協電商物流配送 貿協攻最後一哩路商機

中央社2018/03/16 14:49
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡16日專電）新加坡舉行電子商務與物流配送相關商展，受東協及歐美買家關注，外貿協會主動出擊參展，希望凸顯台灣在東南亞的物流及電子商務產業優勢，搶攻「最後一哩路」新藍海商機。

新加坡從昨天起舉辦為期兩天的第4屆「Last MileFulfilment Asia」商展，除泰國、緬甸及新加坡等東協國家零售、電子商務、物流及配送業者參展外，不乏有知名國際快遞業者介紹最新的物流新科技。

新加坡台貿中心主任張碧容今天告訴中央社記者，東南亞數位經濟發展不容小覷，擁有龐大商機，尤其，為落實政府推動「新南向政策」，外貿協會要透過這次商展，了解線上、線下最後一哩路的配送、物流新科技及市場趨勢，搶占灘頭堡。

張碧容以電子商務發展為例，說明東協經濟體人口眾多，電子商務方興未艾，更是當紅炸子雞，台灣電商業者不僅要看準商機，也要實際赴東協國家考查市場脈動，才能擴大電商版圖。

對於新加坡這次商展，張碧容認為，電子商務完整的物流模式，包括倉儲、運送路線、配送到府等重要節點，電商平台業者如何善用節點，讓最後一哩路運送更順暢，則是搶進東協市場最大的挑戰。

張碧容強調，電子商務發展紅火，商機無限，但進軍東協市場除要有國際化視野，也要有在地化思維，深入了解東協國家不同的文化與人文風情，從中發掘最佳商業模式。（編輯：紀錦玲）1070316

毒殺間諜案外加通俄門 英美...捷運萬大線機廠動土 地主憂...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan