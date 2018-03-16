毒殺間諜案外加通俄門 英美相繼制裁俄

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在2010年間諜交換後移居英國。3月4日，他帶著前來英格蘭西南部威爾特郡（Wiltshire）城市索爾茲伯里拜訪的女兒尤莉亞（Yulia Skripal）外出午餐。

他們在聯合聲明中要求莫斯科當局「回應所有（與攻擊案相關的）問題」，並說攻擊舉動等同「違反國際法」。

法新社報導，英、美、法、德等國領袖表示，在英國城市索爾茲伯里（Salisbury）使用前蘇聯設計的軍用神經毒劑諾維喬克（Novichok），「沒有其他貌似合理的解釋」。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國和其盟友今天就前俄羅斯雙面間諜的神經毒劑攻擊案直接譴責莫斯科當局，同時華府也因俄國據稱涉入美國大選，宣布對俄祭出制裁，外交緊張情勢再升溫。

兩人後被發現失去意識，倒在購物中心外大街的長椅上，經送醫性命垂危，但狀況穩定。調查發現，這對父女遭前蘇聯設計的神經毒劑諾維喬克刺殺未遂。

倫敦「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，情報局相信，攻擊用的毒劑在尤莉亞離開莫斯科前就已被置入她的行李箱內。

英國首相梅伊（Theresa May）12日表示，這起攻擊「很可能」與俄國有關，無論是直接涉案或者是因俄羅斯沒有保管好這種神經毒劑。她要求俄國在13日午夜之前予以答覆。

不過俄國沒有理會這個最後期限，因此梅伊昨天早上召開國家安全會議，並宣布驅逐23名俄國外交官，且中止所有計劃中的雙邊高層交流，包括內閣首長或王室成員都將不出席今年俄國主辦的世界盃足球賽。

梅伊還警告會採取更多措施，提到美國為首的北大西洋公約組織（NATO）以及聯合國安理會（UNSecurity Council）都已討論攻擊事件，此事預計也將排入下週歐洲聯盟峰會議程。

梅伊今天造訪索爾茲伯里時表示，傳遞「團結」的回應很重要。她說：「這件事發生在英國，但也可能發生在任何地方。我們採取團結的立場來對抗。」

北約昨天發布聯合聲明譴責攻擊事件，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，這起事件必然會有「後果」。

他說英國沒有援引北約第5條共同防禦條款，且對英國「符合比例」的回應表示支持。史托騰柏格指出，攻擊事件是在俄國「魯莽行為模式的背景」下發生。

俄國持續否認涉案。這是二戰之後，神經毒劑首度在歐洲用於攻擊。

俄國準備在18日舉行總統大選，總統蒲亭（Vladimir Putin）估計會輕鬆踏上他的第4任期。

與此同時，華府今天也宣布對俄國實施制裁，對象包括俄國情報機構在內的5個機構和19名人士皆遭制裁。俄國被控企圖影響2016年美國大選，同時涉入兩起網路攻擊行動。

英、美、法、德等國領袖要求俄國向禁止化學武器組織（OPCW）「完整公開」他們的神經毒劑諾維喬克計畫，但俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說，從來沒有這種計畫。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）先前表示，克里姆林宮已準備要跟英方合作，但他同時抱怨英方拒絕俄方所提取得神經毒劑樣本的要求。

拉夫羅夫堅稱「俄國無罪」，還說俄國將「很快」以驅逐英國外交官來作為回應。（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070316