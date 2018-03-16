影／內門宋江陣　文史產業導覽解說員培訓揭開序幕

2018高雄內門宋江陣活動即將自3月24日至4月8日舉辦。3月15日起一連4天，在內門觀亭社區活動中心舉行的導覽解說員培訓，正式揭開序幕。
羅漢門文史尋根工作室負責人陳聰賢表示，文史產業導覽解說活動，是搭配內門紫竹寺觀音佛祖誕辰遶境，及全國高中職大專院校創意宋江陣頭比賽活動期間，帶領民眾深入了解及認識，獨具特色的內門宋江陣頭的草根文化，及因宋江陣頭的操練，所展現社區與眾不同的團結精神。
▲學員認真聽講。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.16）
4天的解說員培訓課程相當豐富，聘請大高雄地區知名的專家學者教授、及資深的文史工作負責人參與授課，除了觀光導覽解說技巧、內門紫竹寺的沿革簡介、內門鴨母王朱一貴、羅漢門宋江陣的文武陣頭創、及意宋江陣發展經驗分享等等，也實地帶領學員參觀介紹景點，深入了解解說的內容。
在解說員的課程培訓結束後，高雄市政府觀光局於04/04(三)到04/07(六)這4天，每天上午08:30、08:50、09:10、10:00、10:20、10:40，及下午13:10、13:30、13:50、14:30、14:50、15:10，提供6輛免費小巴士，由導覽解說員帶領民眾，參觀3條不同路線的觀光景點，歡迎民眾踴躍報名參加。
▲宋景德老師講解觀光導覽解說技巧。（圖／記者許薰方攝，2018.03.16）
這3條路線分別是：
1、木柵吊橋平埔尋根路線：從內門紫竹寺出發→朱一貴發跡處（農特產品）→經過火鶴花園→內門紫竹寺宋江館→橫山机府或東府太祖（農特產品）→木柵教會、快樂農場（農特產、咖啡）→木柵吊橋→返程經蘇遠埔沿路介紹農特產品。
2、雁門煙雨二仁溪路線：從內門紫竹寺出發→七星塔→紫雲宮（萬能薯、龍眼蜂蜜、農特產品）→州界雁門煙 雨→山南宮（農特產品、萬能薯）→ 鹽水埔、二仁溪畔→田仔墘→遠眺夏梅林→大崎頭→沿路介紹農產品。
3、內門紫竹寺文史暨周邊景點徒步線： 介紹紫竹寺建築之美、奉祀主神、籤詩、義民祠、文物、祖厝、光明橋、及農特產品展示區〈火鶴花、花生糖、香腸、龍眼咖啡、龍眼蜜、乾〉等介紹。