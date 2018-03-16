影／內門宋江陣　文史產業導覽解說員培訓揭開序幕

2018高雄內門宋江陣活動即將自3月24日至4月8日舉辦。3月15日起一連4天，在內門觀亭社區活動中心舉行的導覽解說員培訓，正式揭開序幕。

羅漢門文史尋根工作室負責人陳聰賢表示，文史產業導覽解說活動，是搭配內門紫竹寺觀音佛祖誕辰遶境，及全國高中職大專院校創意宋江陣頭比賽活動期間，帶領民眾深入了解及認識，獨具特色的內門宋江陣頭的草根文化，及因宋江陣頭的操練，所展現社區與眾不同的團結精神。



▲學員認真聽講。（圖／記者宋汝夔攝，2018.03.16）