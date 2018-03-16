NBA／詹皇失誤、上籃失敗　騎士主帥：沒人可換他累了

James今天是兩隊出賽最久的球員，繳出全場最高35分14籃板6助攻，十分全面的成績單，但是在最後時刻接連發生傳球失誤，快攻上籃不中的情況。

東區老4的騎士今(16)日作客不敵狀態火熱的拓荒者，以105:113落敗，拓荒者則是拿下目前最長的11連勝。 騎士「小皇帝」LeBron James表現依舊出色，但是出場時間多達41分鐘，騎士主帥Tyronn Lu表示，「沒辦法人手不足的時候就會這樣。」

對此Lu賽後解釋，「我覺得他可能累了，球隊人手不足這樣的情況就會發生，他不得不多打一些，出場過久了。」

Lu並喊話，「我們遭遇很多傷兵問題，我們要有隨時站出來頂替受傷隊友的心理準備。我們保持活力並把所有精力都投注在比賽，我們仍想打出有水準的比賽，我認為我們做到了。」

James說，「上一次跟全明星球員一起合作是很久以前的事了，少了Kyrie Irving很明顯這是很有挑戰性的，對我們所有人來說都是，但現在不只Irving還有Tristan Thompson還有Rodney Hood。我們很想贏下每一場比賽，唯一不變的是我對比賽的態度。」

騎士近10場，僅拿到4勝，以5成74勝率暫居第4，距離排名前後溜馬、巫師都僅只0.5場勝差，仍舊要當心。