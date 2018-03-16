深澳電廠過關 經部：備用容量率才能達標

（中央社記者黃雅娟台北16日電）深澳電廠環差案通過環評大會審查，引起地方政府及環團不滿。經濟部能源局今天表示，2025年如果沒有深澳電廠，影響備用容量率1.4%，將無法達成備用容量率15%的法定目標。

深澳燃煤電廠環差案，14日晚間在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票後，全案通過環評，引起雙北市及環團不滿，新北市政府更宣布，不會核發生煤使用許可，也不核發固定汙染源設置許可及操作許可。

經濟部能源局長林全能今天對外召開記者會表示，會積極跟地方政府溝通，不過這部分不能代表地方政府發言。台電總經理鍾炳利則表示，取得生煤許可等，都是在2025年商轉以後，前期可能是需要拿到建廠執照等，都會跟地方政府積極溝通。