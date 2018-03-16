瘋搶超商限量櫻花杯　近2萬個半小時秒殺

迎接春天的到來，讓全台各地出現櫻花盛開、百花齊放的美景，帶動相關業績驚人！各大超商業者也紛紛看準商機，推出系列集點活動，萊爾富攜手印花樂，推出7項共15款日常生活用品，預期帶動整體業績15%成長；7-ELEVEN則是推出CITY CAFE城市櫻花季，集點加價可換購限量櫻花保溫杯及保冷提籃，預購當天半小時秒殺，魅力不容小覷；全家便利商店則是鎖定嚕嚕米，推出野餐可用的廚具用品，有陶瓷碗盤、叉匙組和儲物罐，為餐桌增添春意。
萊爾富看好春遊商機，即日起到5月8日攜手知名印花布品牌印花樂in Bloom，推出印花繽紛樂集點活動，總計7項共15款日常生活用品，包含飲料提袋、單釦小物袋、拉鍊長方收納包、保鮮蓋大湯碗、便當相機包、不鏽鋼保溫悶燒罐，以及小涼毯，集點活動正好遇上4月的5天連續假期，遇上春遊人潮預計能帶動整體業績近15%成長。
▲7-ELEVEN主打櫻花季，CITY CAFE攜手膳魔師推櫻花季保溫杯。（圖／7-ELEVEN提供）
7-ELEVEN每年都會因應不同主題或節令，引進上百種商品，相關商品銷售逐年成長1到2成，吸引許多國外品牌願意針對台灣超商規畫主題量身開發商品，近期則是主打櫻花季，CITY CAFE推出城市櫻花季周邊商品限量預購，膳魔師櫻花季保溫杯限量共19,600個、花季保冷提籃限量共15,000個，當天開放預購半小時之內就全部秒殺，全數預購完畢，魅力驚人。
全家則是攜手芬蘭經典國民小精靈嚕嚕米，集點商品首批活動以擺飾公仔和絨毛玩偶的討論度最高，即日起起再推出嚕嚕米廚具用品，包含陶瓷碗盤、叉匙組和儲物罐，免用會員點數就可加價入手，提早為餐桌迎來春意。