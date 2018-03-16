NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈魏如昀守護海岸線　落實護樹3招擋惠台？政院宣布擴編對陸研究計畫天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
財經

瘋搶超商限量櫻花杯　近2萬個半小時秒殺

記者彭夢竺／台北報導2018/03/16 15:28
▲迎接春天的到來，萊爾富攜手印花樂，推出7項共15款日常生活用品，預期帶動整體業績15%成長。（圖／萊爾富提供）
▲迎接春天的到來，萊爾富攜手印花樂，推出7項共15款日常生活用品，預期帶動整體業績15%成長。（圖／萊爾富提供）

迎接春天的到來，讓全台各地出現櫻花盛開、百花齊放的美景，帶動相關業績驚人！各大超商業者也紛紛看準商機，推出系列集點活動，萊爾富攜手印花樂，推出7項共15款日常生活用品，預期帶動整體業績15%成長；7-ELEVEN則是推出CITY CAFE城市櫻花季，集點加價可換購限量櫻花保溫杯及保冷提籃，預購當天半小時秒殺，魅力不容小覷；全家便利商店則是鎖定嚕嚕米，推出野餐可用的廚具用品，有陶瓷碗盤、叉匙組和儲物罐，為餐桌增添春意。

萊爾富看好春遊商機，即日起到5月8日攜手知名印花布品牌印花樂in Bloom，推出印花繽紛樂集點活動，總計7項共15款日常生活用品，包含飲料提袋、單釦小物袋、拉鍊長方收納包、保鮮蓋大湯碗、便當相機包、不鏽鋼保溫悶燒罐，以及小涼毯，集點活動正好遇上4月的5天連續假期，遇上春遊人潮預計能帶動整體業績近15%成長。


▲7-ELEVEN主打櫻花季，CITY CAFE攜手膳魔師推櫻花季保溫杯。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN每年都會因應不同主題或節令，引進上百種商品，相關商品銷售逐年成長1到2成，吸引許多國外品牌願意針對台灣超商規畫主題量身開發商品，近期則是主打櫻花季，CITY CAFE推出城市櫻花季周邊商品限量預購，膳魔師櫻花季保溫杯限量共19,600個、花季保冷提籃限量共15,000個，當天開放預購半小時之內就全部秒殺，全數預購完畢，魅力驚人。

全家則是攜手芬蘭經典國民小精靈嚕嚕米，集點商品首批活動以擺飾公仔和絨毛玩偶的討論度最高，即日起起再推出嚕嚕米廚具用品，包含陶瓷碗盤、叉匙組和儲物罐，免用會員點數就可加價入手，提早為餐桌迎來春意。

關鍵字7-eleven全家便利商店萊爾富集點櫻花印花樂嚕屋米
雷瑞賢》賦稅的轉型正義力抗通膨怪獸來襲　可善用這類保單

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan