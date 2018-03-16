瘋搶超商限量櫻花杯　近2萬個半小時秒殺

迎接春天的到來，讓全台各地出現櫻花盛開、百花齊放的美景，帶動相關業績驚人！各大超商業者也紛紛看準商機，推出系列集點活動，萊爾富攜手印花樂，推出7項共15款日常生活用品，預期帶動整體業績15%成長；7-ELEVEN則是推出CITY CAFE城市櫻花季，集點加價可換購限量櫻花保溫杯及保冷提籃，預購當天半小時秒殺，魅力不容小覷；全家便利商店則是鎖定嚕嚕米，推出野餐可用的廚具用品，有陶瓷碗盤、叉匙組和儲物罐，為餐桌增添春意。

萊爾富看好春遊商機，即日起到5月8日攜手知名印花布品牌印花樂in Bloom，推出印花繽紛樂集點活動，總計7項共15款日常生活用品，包含飲料提袋、單釦小物袋、拉鍊長方收納包、保鮮蓋大湯碗、便當相機包、不鏽鋼保溫悶燒罐，以及小涼毯，集點活動正好遇上4月的5天連續假期，遇上春遊人潮預計能帶動整體業績近15%成長。