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府城春日茶會　巴克禮公園尋芳蹤

記者黃文博／台南報導2018/03/16 15:27
▲「春日茶會」將於巴克禮公園登場。（圖／記者黃文博攝，2018.03.16）
▲「春日茶會」將於巴克禮公園登場。（圖／記者黃文博攝，2018.03.16）

一年一度的茶藝盛事「春日茶會」將於3月23至25日於台南文化中心和巴克禮公園登場，今年主題訂為「府城芳蹤一壺夢」，以風景如畫的自然湧泉「夢湖」為茶藝創作主題，將透過茶席品茗、茶詩伴樂、茶藝市集、藝術家主題展等精彩活動，帶領市民進入迷人的茶香天地。

台南市茶藝促進會理事長洪國華表示，該會從民國84年開始舉辦春日茶會，活動主題不斷創新，每年都吸引許多愛好茶藝活動的民眾參與，今年主題訂為「府城芳蹤一壺夢」，緣起「水為茶之母」，要泡一壺好茶，水的好壞相當重要，古今茶人無不想方設法尋覓最適合泡茶的好水。

今年該會借到巴克禮公園舉辦茶會，一旁正好有一處台南重要的自然湧出水源─夢湖，風景如夢似幻，既有好水，景緻也與茶人畢生追求的品茗仙境不謀而合，「湖」又與「壺」諧音，遂以「府城芳蹤一壺夢」為活動主題，也商請多位茶器藝術家以此發想，設計各種茶器，精彩可期。

洪國華指出，一連三天的春日茶會活動內容相當精彩，每天在台南文化中心星光音樂廣場皆有熱鬧的茶藝市集，共有約四十家茶葉、茶器廠商熱情參與，展出各種優質好茶和精緻茶器、藝品，保證不會讓喜歡茶藝的朋友空手而歸；文化中心東、西側迴廊布有藝術家主題展覽，展出各種與活動主題契合的茶器。

春日茶會則訂在24日舉行，地點在巴克禮公園，欲參加茶會的民眾可事先報名預購品茗券，或在活動現場購券入席。 台南市茶藝促進會表示，台南是台灣茶藝文化發展重鎮，明清時期即有興盛的茶葉貿易，文人雅士常聚會品茗吟詩，目前還留有全台歷史最久的振發茶行，台灣最早的泡沫紅茶店─雙全紅茶也在台南，海內外大型連鎖茶飲店亦多由台南人創立。

關鍵字春日茶會巴克禮公園茶藝促進會洪國華
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