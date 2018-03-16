今日廣場》雷瑞賢／賦稅的轉型正義

近日加拿大溫哥華明報報導，該國卑詩省最高法院法官裁定，因稅務部用高壓手段，向一對夫婦採取惡意追稅行動，侵犯他們的憲章權利，必須賠償將近140萬加幣，補償他們的損失。該報指出稅務局只因懷疑兩人隱瞞餐館及其他業務應繳稅款，但是沒有確實證據，就胡亂計算數字，極端惡劣的行為，破壞這對夫妻的企業和個人生活。新聞傳來，令人感慨萬千，一樣都是人，怎麼不同國家會差這麼多！

台灣一樣是簽署國際兩公約的國家，但對於賦稅人權，似乎置之不理，國稅局的蠻橫不講法理，早被詬病已久，違法的查稅獎金誘導稅務人員任開稅單，致使烏龍稅單如霧霾般的壟罩台灣，久久不散。且因稅捐人員開錯稅單不需負責，完全沒有懲處法規，始終有恃無恐，因開越多就領越多，這就是財政部每年編列上億無法源的查稅獎金所造成的黑事實，不停殘害台灣人民。