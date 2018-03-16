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今日廣場》雷瑞賢／賦稅的轉型正義

文／雷瑞賢2018/03/16 15:11
▲法稅改革聯盟代表1月29日前往立法院陳情，訴求修法將賦稅人權入憲，廢除違法函釋、廢除稅務獎勵金、超徵稅收返還於民等，並發起「許虞哲下台！徵求全民財政部長」活動。（圖／法稅改革聯盟提供）
▲法稅改革聯盟代表1月29日前往立法院陳情，訴求修法將賦稅人權入憲，廢除違法函釋、廢除稅務獎勵金、超徵稅收返還於民等，並發起「許虞哲下台！徵求全民財政部長」活動。（圖／法稅改革聯盟提供）

近日加拿大溫哥華明報報導，該國卑詩省最高法院法官裁定，因稅務部用高壓手段，向一對夫婦採取惡意追稅行動，侵犯他們的憲章權利，必須賠償將近140萬加幣，補償他們的損失。該報指出稅務局只因懷疑兩人隱瞞餐館及其他業務應繳稅款，但是沒有確實證據，就胡亂計算數字，極端惡劣的行為，破壞這對夫妻的企業和個人生活。新聞傳來，令人感慨萬千，一樣都是人，怎麼不同國家會差這麼多！

台灣一樣是簽署國際兩公約的國家，但對於賦稅人權，似乎置之不理，國稅局的蠻橫不講法理，早被詬病已久，違法的查稅獎金誘導稅務人員任開稅單，致使烏龍稅單如霧霾般的壟罩台灣，久久不散。且因稅捐人員開錯稅單不需負責，完全沒有懲處法規，始終有恃無恐，因開越多就領越多，這就是財政部每年編列上億無法源的查稅獎金所造成的黑事實，不停殘害台灣人民。

蔡政府執政一直在談轉型正義，似乎僅對政治黨派層面有著墨，對於黨派以外攸關全民的轉型正義，似乎是視而不見，聽而不聞。去年底千呼萬喚而施行的「納保法」也是荒腔走板、備受爭議，行政法官缺乏稅法會計專業，濫用自由心證，又官官相護，致使人民的勝率只有6%，即便勝訴，國稅局仍可再開單，如此循環，人民就會墮入萬年稅單深淵，人權備受踐踏，更可怕的是這些不專業的行政法官，全都就地合法，然而加害者-國稅局則完全不用負責、不被裁罰、官照升、獎金照拿，繼續這樣下去，人民哪會有稅賦正義？

賦稅人權與全民息息相關，台灣的競爭力已經漸漸喪失，人才外流嚴重，除了國外優渥條件誘因外，主要還是台灣不健全的稅制導致經濟長期不振，企業、年輕人只好出走求生存，這樣的台灣稅制，任誰都不想留。希望藉由加拿大這個法院判例敲醒政府反思，儘速改革稅制問題，創造一個全民安居樂業，才是富國強國之根本。

●作者：雷瑞賢／新竹／科技業經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字今日廣場賦稅人權轉型正義競爭力烏龍稅單
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