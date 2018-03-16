反制美國？中國減持美債167億美元

（中央社記者陳家倫上海16日電）中美貿易戰近日再掀聲浪，身為美債最大持有國的中國1月減持美債167億美元，持有規模創6個月新低。但目前來看，中國並未趨勢性地減持美債，2017年12月還增持83億美元。

減持美債向來被視為中美若發生貿易戰時，中國反制的手段之一。美國財政部週四（15日）發布報告，中國1月份所持美債較2017年12月少167億美元，降至1.1682兆美元，創6個月新低。儘管如此，中國仍是美債最大的海外持有者。

界面新聞引述美國財政部發布的資料顯示，1月整體來看，外國投資者減持美國國債245億美元，中國就占了167億美元。至於日本在1月增持美債43億美元至1.0658兆美元，為美債第二大持有國。