追櫻去！淡水天元宮櫻花盛開　警方實施交通管制

櫻花迷必追的賞櫻景點，新北市淡水天元宮吉野櫻花開正美！今年氣候相對穩定，加上淡水連續幾日好天氣，使得花況更勝往年，預料周末將吸引大批賞花民眾，淡水警分局將針對天元宮地區實施交通管制。

天元宮以吉野櫻聞名，但其實廟方原本種的是山櫻花，因後方停車場有3株吉野櫻開得很漂亮，志工就在天壇兩側的山櫻花上嫁接了吉野櫻，後來陸續種植約600株吉野櫻，櫻花盛開時唯美浪漫美景成為賞櫻打卡熱點，遊客絡繹不絕。

為了避免塞車壞了遊客興致，淡水警分局機在3月31日前，每天上午6點起至晚間7點，將在天元宮周邊道路進行交通管制，天元宮兩側(北新路自水源國小至山仔頂營區間)，北3線(自養生樹社區至北新路間)，在賞櫻期間路邊除部分住宅外，均劃設為禁止臨時停車標線。