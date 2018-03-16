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追櫻去！淡水天元宮櫻花盛開　警方實施交通管制

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/16 15:34
▲新北市淡水天元宮吉野櫻盛開，為避免塞車壞了賞櫻興致，警方將在周邊道路實施交通管制。（圖／新北市淡水警分局提供）
▲新北市淡水天元宮吉野櫻盛開，為避免塞車壞了賞櫻興致，警方將在周邊道路實施交通管制。（圖／新北市淡水警分局提供）

櫻花迷必追的賞櫻景點，新北市淡水天元宮吉野櫻花開正美！今年氣候相對穩定，加上淡水連續幾日好天氣，使得花況更勝往年，預料周末將吸引大批賞花民眾，淡水警分局將針對天元宮地區實施交通管制。

天元宮以吉野櫻聞名，但其實廟方原本種的是山櫻花，因後方停車場有3株吉野櫻開得很漂亮，志工就在天壇兩側的山櫻花上嫁接了吉野櫻，後來陸續種植約600株吉野櫻，櫻花盛開時唯美浪漫美景成為賞櫻打卡熱點，遊客絡繹不絕。

為了避免塞車壞了遊客興致，淡水警分局機在3月31日前，每天上午6點起至晚間7點，將在天元宮周邊道路進行交通管制，天元宮兩側(北新路自水源國小至山仔頂營區間)，北3線(自養生樹社區至北新路間)，在賞櫻期間路邊除部分住宅外，均劃設為禁止臨時停車標線。

另外，也會設置5處交通管制點，包括：淡金路與商工路口、北3線與鄧公路口處、淡金路奇樺地磅前、口湖子路三岔路口、楓樹湖風景區入口處，每天上午6點到晚上6點彈性實施管制，禁止賞櫻車輛由管制點進入北新路，一律指引從淡金、北新路口進入往天元宮。

同時也會疏導下山車輛行駛北3線（替代道路）往台北市北投方向分散車流。行駛101線下山的汽車在淡金、北新路口只准右轉，暫停直行與左轉，行駛至淡金、新市一路口再行迴轉，避免車流回堵至山上。

另外，淡金、北新路口在賞櫻期間假日的上午8點到下午2點，彈性實施往市區方向車輛禁止左轉，一律直行至淡金、新市一路口，再行迴轉進入市區，以減少待左轉車佔用內側車道而影響直行車流。而針對習慣走101線前往北海福座掃墓的民眾，一律引導改走行忠路(北6線)、奎柔山路(北8線)、頂田寮路(北10線)及大湖路(北7線)。

由於天元宮周遭地狹路小，停車一位難求，警方呼籲民眾多多搭乘大眾運輸交通工具。淡水客運付費接駁車從淡水捷運站至天元宮，平日15至30分鐘一班車，例假日為8至12分鐘一班。

關鍵字天元宮吉野櫻山櫻花
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