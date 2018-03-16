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台中電廠擬增設2部燃氣機組 居民抗議

中央社2018/03/16 15:04
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台電公司計畫在台中火力發電廠增設2部天然氣發電機組，今天召開說明會，居民抗議空污未改善，又多出一座天然氣槽，彷如抱著炸彈過日子，要求台電應在電廠另召開協調會。

台電公司今天上午在台中龍井龍泉社區活動中心召開「台中電廠新建燃氣機組計畫」環境影響說明書公開會議，許多在地居民站上活動會場，高舉白布條抗議，「拒絕增設機組」。

立委顏寬恒指出，台中火力發電廠現有10台燃煤發電機組，中電北送，天天發電卻污染中部居民的健康，未見台電改善，卻又要增設2台天然氣發電機組，絲毫未提及減煤措施，都是騙人的。

台中市議員顏莉敏要求台電先公布燃煤機組的退場機制，再來談增設燃氣機組。

麗水社區發展協會理事長張揆賢表示，台電當初在龍井設置電廠並未告知居民燃煤發電機組會危害健康，現在又說要增設燃氣機組，燃氣機組雖然污染較低，但氣槽相當危險。

台電環境保護處長蔡顯修指出，天然氣發電是現今環保趨勢，台中電廠增設2部燃氣機組，在秋冬空污嚴重時，燃煤機組可降載，可幫助減少空氣污染，將持續和居民溝通。

現場居民要求公聽會暫停，顏寬恒要求台電公司應擇期在距離電廠較近的麗水里再次召開說明會。（編輯：方沛清）1070316

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