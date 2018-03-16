中國對台31措施 政院：多屬既有或擴張性措施

他指出，對台商真正有利的項目，包括去除對台灣電商平台的遮蔽、承認台商在台所做的產品檢測以避免重複檢測、鬆綁資金匯出的管制等，中國大陸都未放寬管制。

他說，其中，台商投資類有5項措施，皆為中國大陸吸引台灣資金、人才協助發展經濟的既有措施。

行政院副院長施俊吉中午召開記者會回應對台31項措施時表示，這31項措施可分成台商投資、土地及稅率優惠、銀行、教育、文化、影視產業、公益及醫療類。

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）中國大陸日前提出對台31項措施，行政院今天表示，經研析後，這些措施屬既有措施者有14項，擴張性措施者10項，新增者7項，可歸納為7大類，包括投資、銀行、文化、教育、醫療等。

有關土地及稅率優惠類，施俊吉表示，共有3項措施，分別是提供土地取得成本優惠、營所稅15%加計研發成本減免、台資農企可享受同等補助優惠等。

他強調，在稅率優惠部分，台灣整體稅制具國際競爭力，營所稅稅率20%，加上配合提供合宜租稅優惠，有效稅率只有13%至14%，比中國大陸高新技術企業稅率15%低。中國大陸的企業所得稅稅率為25%也比台灣20%還高。

銀行類部分，施俊吉表示，兩岸電子支付機構合作屬於現行法令開放的範圍，而台灣銀行業者與中國大陸銀行業者辦理聯貸業務，也是現行法令原本開放範圍。

有關兩岸金融開放，他說，必須審慎漸進，才能夠維護台灣金融穩定。台灣聯徵中心保有民眾及企業的信用資料，若貿然開放將危及國內廠商、民眾信用資料的保護及權益，因此應該維持現行規定，不予開放。

在教育方面，施俊吉說，中國大陸提出6項措施，主要以提供教學，科研職位或經費補助，吸引台灣學研人才赴陸任職或參與科研活動，藉以吸收既有技術及智慧財產。

施俊吉強調，中國大陸各項國家基金及國家重點研發計畫，屬官方性質，台灣公私立科研機構、大學院校現職專任教師及相關人員，未經許可不得參與。同時，台灣公私立專任教師，如應聘赴中國大陸任教，依現行法規，尚屬禁止。

行政院指出，有關文化及影視產業類，共有8項措施，包括簡化台灣圖書進口審批流程，台灣人民可以申請各類中國大陸國家基金專案，參與製作各類影視節目不受數量限制等5項擴張性措施。另有3項新措施，包括鼓勵參與傳統文化傳承發展工程及各式專業性社團組織的活動，以及得參與中國大陸經濟科技文化社會領域獎項的提名。

施俊吉表示，中國大陸針對影視內容存有嚴格審批制度，題材限制多，呈現台灣元素題材能否通過審批制度仍有疑慮，而且為求作品能夠進入中國，審批制度恐進一步內化，進而傷害到創作自由與創意能量。

他指出，中國大陸對大陸圖書出版採實質嚴格審查，不同省份需重送審批，還需課徵11%營業稅，承諾簡化台灣圖書進口審批流程的綠色通道相關措施尚未明確。他呼籲，中國大陸應基於平等互惠原則，不應審批以保障創作自由，並降低台灣書籍進入中國大陸的稅額。

有關公益及醫療類，施俊吉說，共有5項措施。在公益方面，主要為拉攏台灣特定族群及團體；醫療方面，則是放寬醫師應考資格及吸引台灣培育的醫師前往中國大陸執業。

對此，他表示，台灣醫師在台灣社經地位高，待遇穩定，若前往中國大陸執業，可能需要面對中國大陸醫師抵制、醫療糾紛多重等問題，不見得是有利的選擇。1070316