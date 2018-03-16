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中央社

川普走馬燈式換人哲學 自己開心最重要

中央社2018/03/16 15:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓特稿）要形容美國總統川普用人哲學，「相互競爭、輸的滾蛋」或許刺耳，卻大致是美國媒體描述白宮與川普內閣的情節。專業非川普最在乎的事，簡報是否扼要有趣、討他歡心，更重要。

「華盛頓郵報」和「紐約時報」15日都報導，川普（Donald Trump）已準備要國安顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）走人。對此，白宮新聞祕書桑德斯（SarahSanders）15日深夜透過推特說：「和報導相反，他們（川普與麥馬斯特）的合作關係良好，白宮國安會沒有改變。」

雖然桑德斯這樣說明，然而，「人前手牽手、背後下重手」的作法，卻又一直是川普內閣人事「走馬燈轉變」的模式。

川普上任一年多來，多個內閣成員都經歷從白宮的消息管道傳出將遭開除，川普隨後斥責為假新聞，到最後所謂的「假新聞」成真的循環。最後多是川普透過推特宣布開除或接任人選，川普的用人哲學與管理模式重複上演，最近一次是13日「被辭職」的國務卿提勒森（Rex Tillerson）。

身為美國總統，川普當然有權任命任何人在任何職位，提勒森多次被追問當國務卿到何時？他曾說：「直到總統需要我的最後那一天為止。」只不過，「好聚沒好散」，是多位與川普共事後的內閣成員共同遭遇。

除了特勒森，還包括前白宮首席策略師巴農（Steve Bannon），現在仍在任的司法部長塞申斯（JeffSessions），雖然還沒和川普拆夥，但總統與司法部長公開對嗆，早就不是華府的新鮮事。

川普自己說，他喜歡團隊內有不同意見競爭，最後由他決定。治國之於他，不是烹小鮮，而是把企業中「老闆最大」那一套帶進白宮。他不只一次在各種議題上說過：「我的意見才最重要，不是嗎？」

麥馬斯特已是川普上任14個月來，第二位國安顧問。喜歡也支持軍人的川普，為何最近頻傳他看這位將軍不順眼？華郵報導引述的消息來源是，川普抱怨麥馬斯特每次的國安報告都「太冗長、太無聊，不著邊際」。

然而，早在2月，川普與麥馬斯特的心結已檯面化，原因是俄羅斯。

麥馬斯特2月在德國一場安全會議指出，俄國干預美國總統大選的證據無可置疑，隨即引來川普不快推文批評，麥馬斯特忘記說選舉結果未受俄國影響或改變，也忘記說俄國只與民主黨共謀。

公開指責自己的團隊，這樣的場景，早在提勒森未否認曾私下說川普「低能」後，川普就與提勒森上演過相似戲碼。儘管川普沒說他記恨，貴為美國總統的他，確曾公開要求與提勒森「比智力測驗」。

此後，川普公開批評提勒森以外交手段處理北韓問題是「浪費時間」，但最近卻又跳過包括麥馬斯特及提勒森，獨自做決定，要和北韓領導人金正恩會面。

而提勒森在遭川普解職前，對俄國主導在英國暗殺雙面間諜一事，嚴辭批評，和盟友英國站在同一陣線。不知這和他後來看推特才知道自己遭解職，有多少關聯。

麥馬斯特還未離任，接任人選已傳得沸沸揚揚，包括前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）及白宮國安會幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）。

73歲的凱洛格和川普年齡相近，是最常陪川普走訪國內各州的國安會成員。報導指出，凱洛格在國安顧問候選名單上，是因為川普覺得凱洛格「有趣」。

而波頓的鬍子曾讓川普覺得礙眼，讓他與國務卿這個職務擦肩而過，但波頓後來常上川普最喜愛的福斯電視台，幾乎為川普的每一項決策辯護、當川普的啦啦隊長。他這幾週多次進出白宮，看來現在嘴上的鬍子，在川普眼中已不成問題。

波頓和剛獲提名擔任國務卿的蓬佩奧（MikePompeo）有相似處，兩人上節目從不忘讚美川普是最棒的交易與談判者。

不管是「你被雇用了」，還是「你被開除了」，川普不變的是，把電視實境節目那套注重變化與節奏的快速風格，帶來華府；穩定，從來不是他的追求，也預告還有人事大換血。

白宮幕僚長凱利（John Kelly）不久前也傳出在川普的開除名單上，儘管最新報導指出，川普和凱利討論這一傳聞時兩人大笑。

然而，凱利3月初參與老東家國土安全部一場活動時，開玩笑地說，他每天都想念國土安全部所有同仁，且最不該做的決定就是離開國土安全部長一職，「一定是我做錯什麼事，老天爺懲罰我」。

一向嚴肅的凱利，談話期間甚至忍不住翻了個白眼，是否是他擔任白宮幕僚長這半年來內心的吶喊，實是意味深長。（編輯：陳惠珍）1070316

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