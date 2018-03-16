影／金土地公贈車波麗士　護土佑鄉很給力

供奉金土地公的四結福德廟今（16）日上午捐贈一部警用汽車給鄰近的二結派出所使用，宜蘭縣副縣長黃適超、宜蘭縣警察局長吳坤旭親臨現場接受廟方贈車。由於再過兩天就是福德正神土地公的生日，一行人也準備水果籃及鮮花提前向土地公祝壽。

四結福德廟以供奉金土地公聞名，近年來香火鼎盛，經常有信眾前來參拜。最近廟方獲悉羅東警分局二結派出所巡邏車已經行駛23萬多公里，相當老舊又需經常維修，有影響治安巡邏勤務及交通事故處理時效的疑慮，在縣府經費有限，無法及時汰換的情況下，廟方本於「取之社會、用之社會」以及土地公「仁民愛物」的精神，慨然捐贈一部巡邏車給羅東分局二結派出所。