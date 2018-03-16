影／金土地公贈車波麗士　護土佑鄉很給力

供奉金土地公的四結福德廟今（16）日上午捐贈一部警用汽車給鄰近的二結派出所使用，宜蘭縣副縣長黃適超、宜蘭縣警察局長吳坤旭親臨現場接受廟方贈車。由於再過兩天就是福德正神土地公的生日，一行人也準備水果籃及鮮花提前向土地公祝壽。
四結福德廟以供奉金土地公聞名，近年來香火鼎盛，經常有信眾前來參拜。最近廟方獲悉羅東警分局二結派出所巡邏車已經行駛23萬多公里，相當老舊又需經常維修，有影響治安巡邏勤務及交通事故處理時效的疑慮，在縣府經費有限，無法及時汰換的情況下，廟方本於「取之社會、用之社會」以及土地公「仁民愛物」的精神，慨然捐贈一部巡邏車給羅東分局二結派出所。
今天的捐贈儀式，由四結福德廟主任委員高志肇及總幹事陳榮楷等人將警車立牌交給宜蘭縣副縣長黃適超及縣警局長吳坤旭。黃適超與吳坤旭對於廟方的義舉都表達由衷感謝。黃適超表示，「十方財化為十方慈悲」，四結福德廟雖然不是很大的廟宇，但在103年高雄氣爆也捐出了150萬，此外，對附近學校及社區老人也都有定期捐款，今天又捐贈巡邏車給羅東分局，確實相當值得感佩。
而縣警局長吳坤旭則表示，感謝四結福德廟捐贈巡邏車給羅東分局，這將給同仁很大的鼓勵，也激勵同仁士氣，往後在打擊犯罪方面更要好好運用這部巡邏車來達成使命。