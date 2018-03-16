新台幣改版無迫切性 央行澄清總裁未鬆口

（中央社記者邱柏勝台北16日電）新台幣是否改版去除威權象徵，央行總裁楊金龍15日赴立法院備詢時表示，若促轉會做出改版決議，央行將依法辦理，被解讀成他對改版「鬆口」。央行今天澄清，重申新台幣改版無迫切性。

楊金龍昨天首度以央行總裁身份赴立法院財政委員會備詢，新台幣改版議題再成立委質詢焦點。國民黨立委賴士葆問楊金龍，「新台幣要不要改版？」楊金龍答詢時表示，促轉條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵，「如果它做這樣的決定，要新台幣改版的話，我想我們就依法施政」。

由於前央行總裁彭淮南曾說，新台幣改版無急迫性，任內不會推動新台幣改版，因此賴士葆追問楊金龍，是否「彭規不楊隨」。對此楊金龍否認，表示在彭淮南退休前，央行內部就有此共識。