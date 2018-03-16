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中央社

菲正式知會聯合國 退出羅馬規約

中央社2018/03/16 15:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）在菲律賓總統杜特蒂揚言退出國際刑事法院（ICC）之後，菲律賓外交部今天正式知會聯合國，啟動退出羅馬規約（RomeStatute）的程序。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）今天透過聲明宣布，菲國常駐聯合國代表陸辛（Teodoro Locsin, Jr.）已於馬尼拉時間今天6時07分左右，向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的辦公室提出照會。

外交照會表示，菲律賓決定啟動退出羅馬規約，但會繼續反對暴行犯罪，遵從菲國憲法規定的法治精神，並延續尊重人權的傳統。

目前正在澳洲出席「東南亞國家協會─澳洲特別峰會」的凱耶塔諾說，菲國這項決定，是基於「反對外界人權予以政治化及武器化的原則立場」。

杜特蒂2016年上任後警方執行的掃毒行動，已導致數千名毒嫌喪生，一名人權律師2017年4月赴海牙（Hague）向國際刑事法院控告杜特蒂違反人道罪，國際刑事法院2月間對此展開預審（preliminaryexamination）程序。

菲律賓政府起初對此不以為然，菲律賓總統府馬拉坎南宮甚至表示杜特蒂願意出庭辯解，但杜特蒂的立場14日突然轉彎，揚言退出國際刑事法院。

國際刑事法院是以「羅馬規約」為依據成立於2002年，迄今有120多個國家加入，主要功能是審理被控犯下滅絕種族、違反人道、戰爭、侵略等罪行的個人，但美國、俄羅斯及中國等目前也不是會員。

聯合國人權事務高級專員扎伊德‧拉阿德‧胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）上週援引杜特蒂對聯合國人員的若干言論與行為，表示杜特蒂需要接受「精神鑑定」。

當時凱耶塔諾即抨擊有心人士操弄人權議題，在國際社會上抹黑菲律賓政府，並對部分國際社會成員受到誤導及利用而感到遺憾。

他重申，菲國毒品氾濫問題嚴重，衍生出其他形式的犯罪，掃毒行動均為合法的執法措施，政府將負起責任，確保國人長遠安全，以達到促進包容性國家發展、提升人民生活的目標。（編輯：王同禹）1070316

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