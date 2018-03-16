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中央社

失業勞工子女就學 補助申請至27日

中央社2018/03/16 15:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，失業勞工子女就讀高中職或大專校院者，都可申請新台幣4000元以上的補助金額，106學年度第2學期的補助申請至27日止。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動福祉退休司長孫碧霞表示，申請子女就學補助的非自願離職的條件如下：

1.失業勞工，失業期間一個月以上（107年1月27日以前失業）並經核付失業給付者。

2.申請者其與配偶105年度綜合所得總額在148萬元以下。

3.107年2月26日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案）。

4.其子女就讀高中職或大專院校，具有正式學籍。

根據勞動部統計，上學期共有2305位勞工申請，補助金額高達5753萬元。孫碧霞指出106學年度第2學期（即107年2月下旬開學）受理期間至107年3月27日截止收件（以郵戳為憑），符合申請資格之失業勞工，請儘速提出申請。

孫碧霞說，補助金額為就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每學期每名補助6000元，公立大專校院子女每學期每名補助1萬2000元，私立大專校院子女每學期每名補助2萬2000元。

此外，對於獨力負擔家計者（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加2成。

孫碧霞舉例，若弱勢失業勞工同時有2名子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得2萬2000元再加2成的補助，合計5萬2800元。（編輯：施燕飛／黃于）1070316

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