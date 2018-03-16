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中央社

淡水天元宮吉野櫻盛開 警方交通管制

中央社2018/03/16 15:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北16日電）淡水地區最頗富盛名的天元宮吉野櫻，今年受到氣候穩定的影響，花況已達7成，淡水警分局今天表示，預計週末將吸引大批賞花客蜂擁而至，將針對天元宮地區實施交通管制。

「淡水天元宮」位於大屯山脈西北邊，1985年落成，正殿供奉無極老祖，主神為玉皇大帝，每年櫻花綻放時節，便可見滿山遍野的台灣山櫻花與日本吉野櫻相互輝映，吸引許多遊客造訪。

新北市政府警察局淡水分局表示，隨著淡水連續幾日的好天氣，把沉睡的花苞喚醒，眾人期盼已久的天元宮吉野櫻終於盛開了，目前整體花況已達7成，少數櫻花樹可達完全盛開。預計週末將吸引大批遊客，警方將進行交通管制。

淡水分局指出，管制時間自即日起至31日止，每天上午6時起至晚間7時，將視花況調整，限制路段為天元宮兩側（北新路自水源國小至山仔頂營區間），北3線（自養生樹社區至北新路間）。賞櫻期間路邊除部分住宅外，均劃設為禁止臨時停車標線（紅線），禁止違停而影響行車動線。

由於天元宮周遭地狹路小，停車一位難求，警方呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具前來，淡水客運付費接駁車從淡水捷運站至天元宮，平日15至30分鐘一班車，例假日為8至12分鐘一班。民眾可搭乘客運來賞花，免受塞車之苦。（編輯：黃于）1070316

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