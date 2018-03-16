淡水天元宮吉野櫻盛開 警方交通管制

（中央社記者林長順新北16日電）淡水地區最頗富盛名的天元宮吉野櫻，今年受到氣候穩定的影響，花況已達7成，淡水警分局今天表示，預計週末將吸引大批賞花客蜂擁而至，將針對天元宮地區實施交通管制。

「淡水天元宮」位於大屯山脈西北邊，1985年落成，正殿供奉無極老祖，主神為玉皇大帝，每年櫻花綻放時節，便可見滿山遍野的台灣山櫻花與日本吉野櫻相互輝映，吸引許多遊客造訪。

新北市政府警察局淡水分局表示，隨著淡水連續幾日的好天氣，把沉睡的花苞喚醒，眾人期盼已久的天元宮吉野櫻終於盛開了，目前整體花況已達7成，少數櫻花樹可達完全盛開。預計週末將吸引大批遊客，警方將進行交通管制。