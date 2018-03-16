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羽球／U19亞青國手選拔賽開戰　新星陳孝承拚連霸

體育中心／綜合報導2018/03/16 15:25
▲我國羽球男單好手陳孝承（左起）、中華羽協張國祚理事長、女雙組合洪恩慈、鄭育沛。（圖／大會提供）
▲我國羽球男單好手陳孝承（左起）、中華羽協張國祚理事長、女雙組合洪恩慈、鄭育沛。（圖／大會提供）

2018亞青(U19)羽球國手選拔賽將於3月16至18日在新竹強勢開戰，吸引了全國百名菁英較勁，榮登男、女單打前4名及雙打前3名的選手也將取得7月份國手集訓資格。

男單呼聲最高的陳孝承力求衛冕，他表示每場比賽都把自己做到最好，剩下的就交給上天，一切以平常心面對，今(16)日首場比賽與許譽瀚對決過程中雙方互有斬獲，最終陳孝承以21：13、21：16直落二告捷。

女雙熱門的洪鄭配(雄中洪恩慈、鄭育沛)，受訪時直說彼此還正在磨合，但首勝就以21：6、21：8大分差展現奪冠氣勢。


▲羽壇小將陳孝承。（圖／大會提供）

賽事主辦單位中華羽球協會於3月16日上午11點舉辦開幕式，中華羽球協會張國祚理事長致詞時表示近年來台灣羽球在國際賽會上屢創佳績，許多青少年選手陸續脫穎而出、表現亮眼，協會將大力表揚選手並鼓勵選手們把握機會登上國際舞台。

亞青國手選拔賽一年舉辦一次，是青少年球員爭取成為國手的舞台，也是我們青少年選手代表台灣參加亞洲青少年羽球錦標賽的重要依據。凡獲得獲男、女單打前4名及雙打前3名之選手，即為正選國手享有公費補助參加2018亞洲青少年羽球錦標賽。

此次賽事總決賽將於3月18日上午09:00~13:00登場將有現場直播，每日賽事結束時，大會賽務組將於中華羽球協會官網更新賽事成績，讓教練選手與未能來到現場觀戰的球友們都能即時掌握賽事最新戰況。

關鍵字羽球國手選拔亞青賽陳孝承洪恩慈鄭育沛
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