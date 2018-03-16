羽球／U19亞青國手選拔賽開戰　新星陳孝承拚連霸

2018亞青(U19)羽球國手選拔賽將於3月16至18日在新竹強勢開戰，吸引了全國百名菁英較勁，榮登男、女單打前4名及雙打前3名的選手也將取得7月份國手集訓資格。

男單呼聲最高的陳孝承力求衛冕，他表示每場比賽都把自己做到最好，剩下的就交給上天，一切以平常心面對，今(16)日首場比賽與許譽瀚對決過程中雙方互有斬獲，最終陳孝承以21：13、21：16直落二告捷。

女雙熱門的洪鄭配(雄中洪恩慈、鄭育沛)，受訪時直說彼此還正在磨合，但首勝就以21：6、21：8大分差展現奪冠氣勢。