秀琴欠債不還？　沈玉琳不信爆秘辛

綜藝鬼才沈玉琳今（16）日為潘若迪「Fitz愛有氧」活動站台，提到秀琴遭爆料欠債38萬元不還，還被大嫂團成員指控欠錢久拖，他直言，「應該是誤會，他們夫妻兩人收入加起來蠻驚人的。」對於大嫂團成員指控，他笑說，「大嫂團之間很有趣，因為她們常常今天吵吵，明天又和好。」

沈玉琳對秀琴遭爆欠債一事表示，「我後來看到秀琴反應，如果照她講的那樣，應該也是一個誤會，真的沒聽說過她有經濟上的困難，以他們夫妻的收入，如果真的欠38萬元，不可能欠人家不還，因為他們兩個夫妻收入加起來蠻驚人的。」他進一步透露，「他們餐廳當然有時候好，有時候不好，可是他們演藝圈收入，加上直播收入，據我所知是蠻好的，因為不是380萬元，也不是3800萬元，應該是中間有什麼誤會啦。」