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娛樂

秀琴欠債不還？　沈玉琳不信爆秘辛

記者吳維書／台北報導2018/03/16 15:29
▲潘若迪推廣線上直播健身運動教學課程，好友沈玉琳、小鐘、小甜甜站台。（圖／記者林調遜攝，2018.3.16）
▲潘若迪推廣線上直播健身運動教學課程，好友沈玉琳、小鐘、小甜甜站台。（圖／記者林調遜攝，2018.3.16）

綜藝鬼才沈玉琳今（16）日為潘若迪「Fitz愛有氧」活動站台，提到秀琴遭爆料欠債38萬元不還，還被大嫂團成員指控欠錢久拖，他直言，「應該是誤會，他們夫妻兩人收入加起來蠻驚人的。」對於大嫂團成員指控，他笑說，「大嫂團之間很有趣，因為她們常常今天吵吵，明天又和好。」

沈玉琳對秀琴遭爆欠債一事表示，「我後來看到秀琴反應，如果照她講的那樣，應該也是一個誤會，真的沒聽說過她有經濟上的困難，以他們夫妻的收入，如果真的欠38萬元，不可能欠人家不還，因為他們兩個夫妻收入加起來蠻驚人的。」他進一步透露，「他們餐廳當然有時候好，有時候不好，可是他們演藝圈收入，加上直播收入，據我所知是蠻好的，因為不是380萬元，也不是3800萬元，應該是中間有什麼誤會啦。」


▲秀琴（右）、陳致遠夫妻陷入欠債風波。（圖／翻攝臉書 , 2018.03.16）

對於大嫂團成員的指控，他輕鬆看待，「大嫂團這部分我不知道，因為大嫂團之間啊，有時候很有趣，她們常常今天吵吵，明天又和好，所以呢，她們一些詳情我也不是很了解。」被問到現在是否還有欠債沒有收回，他有點無奈地笑說：「我外面的債務如果收的回來，大概可以收回三千多萬元，不過講這個也是白講，真的收不回來。」被詢問是否被藝人借錢？沈玉琳開玩笑直喊，「演藝圈倒是沒有，大概是我一直都跟有錢的藝人朋友在一起，我身邊都是大哥，大哥不會來跟我借錢。」

關鍵字沈玉琳潘若迪fitz愛有氧大嫂團秀琴陳致遠欠債不還
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