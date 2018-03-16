NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈魏如昀守護海岸線　落實護樹3招擋惠台？政院宣布擴編對陸研究計畫天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

雲林海角秘境賽龍舟　受理報名

中央社2018/03/16 15:25
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）今年端午節盛事，將在海角秘境的口湖宜梧滯洪池舉辦雲林首屆龍舟賽，縣府表示，從今天起至4月13日受理報名，6月16日、17日預賽，18日決賽。

今年端午節在6月18日，縣府教育處長梁恩嘉告訴中央社記者，雲林縣內歷史性第一次龍舟賽，將在雲林西南角海角秘境的口湖宜梧滯洪池登場。

梁恩嘉指出，籌備縣內首屆龍舟賽，曾到其他縣市觀摩學習，已訂製8艘大小龍舟將擇日點睛下水，希望藉著端午龍舟賽，營造海角觀光廊道新亮點。

他指出，規劃的參賽組別，有首長議員的表演組、教職員男女混合組、公開男子組、機關男女混合組的大型龍舟競賽，還有公開女子組、高中職男子、高中職女子、國中男子、國中女子的小型龍舟競賽。

各隊參賽人數，大型龍舟鼓手1人、槳手18人、大會支援舵手1人，小型龍舟鼓手1人、槳手12人、大會支援舵手1人；各個參賽組別獎金不同，最高優勝獎金新台幣5000元。

梁恩嘉表示，報名表件可至雲林縣政府教育處網站下載，報名紙本及報名電子檔分別寄到不同受理學校，才算完成報名，相關訊息請查看龍舟賽簡章內容。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，340公頃的宜梧農場開發完成100公頃的滯洪池及環池自行車道的生態園區，也是生物多樣性發展及各種鳥類重要棲息地，有「雲林版日月潭」美稱，列為雲林縣水環境生態永續發展重點區域，獲得前瞻基礎建設計畫補助，當地鄰近舉辦國際環境藝術節的成龍溼地，蔚為旅遊新天地。（編輯：管中維）1070316

韓媒：兩會當前 韓美軍演...日圓升值和憂美日政治風險 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan