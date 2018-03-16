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陳忠正交趾陶工藝聯展　Q版陶偶躍上鄉土藝術館

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/16 15:58
▲鄉土藝術館展出嘉義板陶窯陳忠正老師(左)的交趾陶作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.16）
▲鄉土藝術館展出嘉義板陶窯陳忠正老師(左)的交趾陶作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.16）

最近在屏東縣鄉土藝術館行人道散步的民眾，一定被外牆上的Q版陶偶裝置藝術吸引，館內從16日起至5月31日也展出交趾陶與剪粘作品，這是由來自嘉義板陶窯的陳忠正師徒等人創作Q版六堆義勇軍陶偶，鄉土館透過此次展覽，讓民眾了解剪粘與交趾陶製作的過程與藝術價值。

文化處博美科長許朝欽表示，從鄉土館外牆的Q版陶偶到館內的展示，讓社會大眾認識交趾陶與剪黏等傳統工藝。「交趾陶」是一種低溫彩釉軟陶，名稱源於17世紀時，貿易商人將原產於中國嶺南的陶瓷運送到日本，因嶺南古時被稱為「交趾」，所燒製的陶瓷就被稱為「交趾燒」，日治時期在嘉義盛行，交趾陶又被稱為「嘉義燒」。

▲鄉土藝術館展出嘉義板陶窯陳忠正老師(左)的交趾陶作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.16）

板陶窯工藝師陳忠正老師說，臺灣交趾陶國寶級藝師林再興是他的姨丈，他從16歲起從事交趾陶與剪黏製作，已超過40多年。他指出，細緻精巧的交趾陶工藝品，必須經過七個步驟，方得以完成，首先是勾勒出欲製作的形體外觀（打稿），再以捏堆塑貼刻劃六大技巧交互運用（塑形），等到完全乾後，進行電窯素燒至1100度。上釉時需要高度專注與細心，各色熔融溫度不一，需取得平衡點，燒製時間約10小時。

由於鄉土藝術館前身是歷史建築「邱姓河南堂忠實第」，是六堆抗日大總理邱鳳揚後代於1896年興建，搭配此次交趾陶工藝聯展，陳忠正老師也於外牆設置以火燒莊之役為主軸的Q版六堆義勇軍陶偶，表現該戰役過程與抗日戰爭結束後，邱鳳揚家族移居阿猴東邊的田寮開墾，建立下寮莊的故事。

關鍵字鄉土藝術館交趾陶q版陶偶板陶窯陳忠正
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