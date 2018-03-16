陳忠正交趾陶工藝聯展　Q版陶偶躍上鄉土藝術館

最近在屏東縣鄉土藝術館行人道散步的民眾，一定被外牆上的Q版陶偶裝置藝術吸引，館內從16日起至5月31日也展出交趾陶與剪粘作品，這是由來自嘉義板陶窯的陳忠正師徒等人創作Q版六堆義勇軍陶偶，鄉土館透過此次展覽，讓民眾了解剪粘與交趾陶製作的過程與藝術價值。

文化處博美科長許朝欽表示，從鄉土館外牆的Q版陶偶到館內的展示，讓社會大眾認識交趾陶與剪黏等傳統工藝。「交趾陶」是一種低溫彩釉軟陶，名稱源於17世紀時，貿易商人將原產於中國嶺南的陶瓷運送到日本，因嶺南古時被稱為「交趾」，所燒製的陶瓷就被稱為「交趾燒」，日治時期在嘉義盛行，交趾陶又被稱為「嘉義燒」。