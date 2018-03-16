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中央社

陸教育部長自創七言絕句 批補習廣告

中央社2018/03/16 15:31
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京16日電）對於中國大陸市面上充斥各種「成功學」課程，中國教育部長陳寶生今天在記者會上自創「七言絕句」，直呼這些廣告「很多都是雞湯加忽悠」要民眾別相信，引起大陸網友討論。

在中國大陸，雞湯常指心靈雞湯，是對成功的指引或鼓勵性的話語。

中國第13屆全國人民代表大會一次會議16日上午舉行「努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育」記者會。陸媒記者提問中國大陸減輕中小學生負擔相關政策的具體內容，陳寶生作上述回應。

他呼籲民眾，不要盲目追求「成功學」，培訓機構炫耀的培訓成績單、廣告、廣告詞，很多都是「雞湯加忽悠（欺騙）」。「雞湯喝得眾人醉，錯把忽悠當翡翠，不聽忠告聽忽悠，負擔增加人人愁。」

陳寶生說，未來將治理、整頓各類培訓機構「超前教、超前學，違規辦學、沒有資質辦學」；學生痛恨、家長無奈、機構賺錢，「這種狀況是不允許的。」

另外，陳寶生也提到，中國大陸教師負擔很重，必須面對各種填表、考評、比賽，壓得有些老師喘不過氣。「必要的表要填，現在是表太多了」，學校要拒絕各種「表叔」、「表哥」，讓老師有足夠時間和精力研究教學、備課充電。

陳寶生在記者會上的發言內容也在中國大陸社群網站引起討論。有網民留言表示，真的應該好好整頓補習之風；但也有人認為「雞湯和忽悠不是最有殺傷力的，給孩子父母製造落於人後的恐慌才是」。（編輯：張淑伶）1070316

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