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北捷萬大線金城機廠今動土　地土高分貝抗議不公

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/16 16:02
▲新北市長朱立倫今天主持北捷萬大線金城機廠動工典禮，鼓勵地主加入聯開案共享開發利益。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.16）
▲新北市長朱立倫今天主持北捷萬大線金城機廠動工典禮，鼓勵地主加入聯開案共享開發利益。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.16）

「台北捷運萬大-中和-樹林線」金城機廠工程今(16)天舉行動工典禮，而場外聚集地主高分貝抗議徵收不公。新北市長朱立倫表示，地主不滿的聲音他聽到了，希望台北市政府在法令許可內給地主最高補償，並鼓勵地主加入聯開案，共享開發利益。

由於金城機廠用地尚未完全取得，動工典禮選在靠萬大線支線莒光站的活動中心舉行，典禮還沒開始，上百名金城機廠地主權益自救會成員在外圍手持白布條抗議，並高喊「台北市捷運局鴨霸」、「朱立倫救救我們」。

朱立倫表示，萬大線、環狀線、汐止民生線對大台北地區發展相當重要，尤其「捷運萬大-中和-樹林線CQ870區段標工程」工程經費高達105億元，還包括金城機廠的設置及聯開計畫，關係整體捷運工程運作與發展，拜託交通部盡快核定萬大線二期，也希望汐止民生線能早日完成環評，才能趕快施工。

對於地主抗議徵收不公，朱立倫表示，他可以理解地主為了自己的土地及權益前來發表意見。目前不是直接採用徵收方式，因為價格會太低，而是採取協議價購方式，他希望台北市政府與地主好好溝通、圓滿達成協議，

朱立倫說，相信地主不會反對捷運建設，因為大家都以地方發展為最主要目標。只要法令許可，要給地主最高補償，地主提出的意見也要虛心檢討，他同時鼓勵地主，不要領現金、加入聯開案，將來會更有價值及發展，這也是給地主的另一個選擇。未來聯開案會繁榮地方、交通又好，對整個捷運建設及周邊發展都是正面的。

台北市捷運局表示，金城機廠用地屬萬大線第一期工程的心臟，為免影響進度及通車時程，將盡速施工並持續與地主溝通協調，如協議不成將依程序報請徵收。

關鍵字朱立倫萬大線金城機廠
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