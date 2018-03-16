北捷萬大線金城機廠今動土　地土高分貝抗議不公

「台北捷運萬大-中和-樹林線」金城機廠工程今(16)天舉行動工典禮，而場外聚集地主高分貝抗議徵收不公。新北市長朱立倫表示，地主不滿的聲音他聽到了，希望台北市政府在法令許可內給地主最高補償，並鼓勵地主加入聯開案，共享開發利益。

由於金城機廠用地尚未完全取得，動工典禮選在靠萬大線支線莒光站的活動中心舉行，典禮還沒開始，上百名金城機廠地主權益自救會成員在外圍手持白布條抗議，並高喊「台北市捷運局鴨霸」、「朱立倫救救我們」。

朱立倫表示，萬大線、環狀線、汐止民生線對大台北地區發展相當重要，尤其「捷運萬大-中和-樹林線CQ870區段標工程」工程經費高達105億元，還包括金城機廠的設置及聯開計畫，關係整體捷運工程運作與發展，拜託交通部盡快核定萬大線二期，也希望汐止民生線能早日完成環評，才能趕快施工。