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中央社

長華電材跨足電動車材料 拚180億業績

中央社2018/03/16 15:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）長華電材跨足電動車關鍵材料業務，續推動薄型化封裝基板。法人預估，今年長華電材業績力拚新台幣180億元，衝歷史新高。

長華電材今天下午參加富邦證券舉辦法人說明會。

展望今年營運，長華電材表示，在通路業務持續增加封裝材料產品線，並跨足電動車關鍵材料業務，並與日本夥伴合作。

在開發新型態封裝基板部分，長華電材表示，除了開發封裝基板原材料通路業務外，並持續進行薄型化封裝基板的認證與量產。

展望未來方向，長華電材指出，持續深耕全球IC基板主要供應商角色。

法人表示，長華電材持續深耕有機IC載板，今年EMC導線架、IC載板、金屬材料、導電膠銀膠和非導電膠等封裝材料出貨穩健向上，預估今年長華電材業績力拚新台幣180億元，年成長超過27%，衝歷史新高。

在轉投資部分，長華電材半導體核心事業轉投資持股長華科比重約45.4%，轉投資持有易華電比重約42%。長華表示，目前帳上投資正向。

長華去年合併營收新台幣141.3億元，較2016年109.41億元成長29%，去年合併毛利率14.05%，較去年8.81%成長5.24個百分點，去年營業利益10.94億元，合併營益率7.74%，較去年3.32%增加4.42個百分點。

長華去年歸屬母公司業主淨利8.71億元，較2016年7.85億元增加10.9%，去年每股基本純益13.64元，優於前年EPS 11.37元。（編輯：蘇志宗）1070316

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