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中央社

日首屆世界女子圍棋大賽 黑嘉嘉獲亞軍

中央社2018/03/16 15:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京16日專電）日本首度舉辦的世界女子圍棋大賽、2018扇興盃世界女子最強戰，今天舉行冠亞軍賽，代表台灣出賽的棋士黑嘉嘉，最後輸給中國棋士於之瑩，拿下亞軍。

黑嘉嘉賽後接受台灣媒體採訪時說，能進入決賽還蠻開心的。

日本首度舉行的世界女子圍棋大賽、2018扇興（SENKO）盃世界女子最強戰，14日起一連舉行3天，代表日本的台灣棋士謝依旻首戰敗給於之瑩，無緣晉級4強；但黑嘉嘉14日在8強戰先擊敗日本棋士牛榮子，15日4強賽再贏日本棋士藤澤里菜，進入今天的冠亞軍之爭。

黑嘉嘉與於之瑩的賽局從日本時間上午10時30分開始，中間不休息，一路賽到下午約2時，才因為黑嘉嘉用完5次讀秒時間，在第125手時「超時負」。

黑嘉嘉最後拿下亞軍，並贏得300萬日圓（約新台幣83.4萬元）獎金。

黑嘉嘉賽後受訪時表示，距離上次進入世界女子大賽決賽，應該有7到8年了，所以今天能夠進入決賽，「真的還蠻開心的」。

她說，這幾天身體一直都有些不舒服，且賽事連續進行3天，每場賽事中間不封盤，其實還蠻辛苦的。

回顧今天棋局過程，黑嘉嘉說，自己在中間有一步棋走得有點過早，後來那步棋走完後，整盤就變得很薄，就不太好下。

談到對手於之瑩，黑嘉嘉說，跟於之瑩過去曾下過十幾盤，對彼此棋路還蠻了解，私底下也是很好的朋友。

談到時隔7、8年再度進入世界女子大賽決賽，有沒有做哪些調整達成目前的良好狀態？她笑說，有一部分可能是運氣成分，「這次也是運氣比較好」。

黑嘉嘉曾多次來日本比賽，談到跟日本棋士對奕經驗說，過去跟謝依旻及藤澤里菜兩人下得比較多次。

她說，現在世界賽都偏向節奏比較快，而日本國內賽的節奏偏向比較慢，這方面對日本棋士在世界賽可能會辛苦一些。

談到4年前母親過世對自己造成的挫折，黑嘉嘉說，對自己打擊非常大，但時間會讓一切慢慢好起來，現在也在圍棋上持續努力中。（編輯：高照芬）1070316

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