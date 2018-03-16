上訪遭拒 傳6旬男子割腕陸國家信訪局外

美國自由亞洲電台中文網報導，一名60多歲的男性訪民14日下午衝破重重阻礙，進入國家信訪局登記上訪原因，卻遭工作人員拒絕。男子隨後進入信訪局旁的公共廁所割腕，接著步出公廁，躺在信訪局外。

（中央社記者繆宗翰北京16日電）中國兩會（全國政協、全國人大）即將進入尾聲，北京維穩程度仍未鬆懈。外媒報導，一名年約6旬的男子14日試圖進入國家信訪局上訪被拒，便在信訪局割腕抗議，隨後遭強制送醫。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第一次會議已於15日閉幕；中國第13屆全國人民代表大會一次會議則將於17日起進入選舉國家主席等政府首長程序，並於20日閉幕。

目前在北京街頭仍可看見大量武警進駐，舉凡路口、地鐵站都有人站崗。另外，兩會期間，北京街頭幾乎看不見外地車牌的車輛。有當地居民向中央社記者表示，這些狀況都顯示官方極力控制，避免訪民進入北京上訪。

在中國大陸，公民、法人或者其他組織可以採用書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式，向各級政府、或者縣級以上政府工作部門反映冤情、民意，或對官方的不足之處提出建議、意見或者投訴請求等。上述行為被稱為「信訪」或「上訪」。（編輯：張淑伶）1070316