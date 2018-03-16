政院回應對台31項措施 提八大強台策略

施俊吉表示，台灣不只面對中國競爭，也要面對全球化之下，來自其他國家的挑戰，這八大強台策略不只是面對中國的對台31項措施，而是用宏觀眼光來看台灣未來數十年的各種挑戰跟威脅。

施俊吉指出，四方向包括提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場，及強化文化影視產業。

施俊吉說，八大強台策略則分別為提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度與加強發展影視產業。

他表示，在提升學研人才獎勵方面，將透過高教深耕計畫擴大彈性薪資、提高國立大學教授薪資學術加給10％、輔導產業千人博士就業方案、調高研究計畫主持人費。

強化新創發展動能方面，國發基金匡列新台幣1000億元產業創新轉型基金、提出多元上市櫃條件協助新創事業進入資本市場。

在強化員工獎酬工具方面，將研修產業創新條例，讓員工獎酬股票可選擇用「取得時」或「轉讓時」較低的市價課稅；企業提供員工獎酬工具，如庫藏股年限、課稅價格選擇權等規定，在不違反國際會計準則（IFRS）下，將盡量放寬。

優化醫事人員工作環境上，檢討急重症科別人力配置與健保支付標準、推動分級醫療、要求醫療機構應提撥年度盈餘5%改善醫事人員薪資、完善醫療事故預防及處理，減輕醫療執業風險。

加強保護營業秘密上，將嚴加保護台灣企業的營業秘密，免遭不法外洩至中國大陸；研擬修正營業秘密法，建立偵查中的「秘密保持令」制度，相關人士不致因訴訟或案件偵查而必須說出營業秘密，並增訂「違反秘密保持令罪」，推動加速此類妨害秘密罪的偵查與審理時程等。

強化產業創新升級上，將補助企業購置智慧化機械設備及軟體，以小國大戰略思維，積極協助產業與國際頂尖企業策略聯盟，擴大全球供應鏈優勢。

擴大股市動能及國際能見度方面，提升IPO（首次公開募股）審查效率，將上市審查期間由8週縮短至6週；推動多元上市，增列大型無獲利公司之上市條件；擴大資本市場規模；推動30家公司納入MSCI（摩根指數）成分股，以吸引更多國際資金。

在加強發展影視產業方面，成立文化內容策進院，以國家隊概念，整合政府及民間資源，加速原生文化內容及科技應用，跨域振興內容產業；以及拓展國際通路，形塑國家文化品牌等。（編輯：林興盟）1070316