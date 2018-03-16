因應未來對台措施　行政院宣布擴編對大陸研究計畫

施俊吉表示，這次大陸的對台措施想吸引台灣的資金、尖端人才、剛畢業的大學生等，磁吸範圍相當大，且充滿政治上的意圖，行政院嚴肅以對，並以務實方法因應挑戰，希望「四大方向」、「八大策略」壯大台灣。由於大陸的對台措施，不會僅止於此，且不只有大陸，台灣還要面臨與其他國家的競爭，因此這「四大方向」、「八大策略」也是以宏觀的眼光，來看台灣在未來 10 年、20 年所要面對的挑戰。

行政院副院長施俊吉今（16）日指出，中國大陸的對台措施不會僅止於這次發布 31 項對台措施，未來還會繼續提出其他措施，拉攏台灣人才，以達成統戰目的。行政院會匡列預算，大力支持各部會對大陸的研究計畫。施強調這次因應大陸 31 項對台措施，「確實讓各部會都動員起來，我們處理大陸事務的能量，還是存在的。」

施俊吉承諾，行政院會匡列預算，協助各部會加強對大陸的研究計畫，持續追蹤大陸對台措施的可能影響。陸委會副主委林正義表示，陸委會之後將成立「長期性專案小組」，除了要定期追蹤這 31 項對台措施，也要檢視為何過去有許多台商赴陸發展卻失敗、人身自由堪憂等議題。

林正義強調，從新政府上任以來，為了不讓兩岸關係有不穩定和不確定性，陸委會持續堅持「單邊溝通機制」，政府絕對有能力對 31 項對台措施加以因應。他透露，陸方也透過各種手段，想了解台灣對 31 項對台措施的反應，「今天的這場記者會，也是讓北京知道，我們政府的回應。」

林正義表示，「對中國大陸，我們不但要觀其言，也要觀其行」，雖然政府不反對企業和人才赴陸營利，但去大陸發展不是只有機會，還有許多高風險的因素也要一併考慮，包括人身、表意自由都有可能受到限制。





▲陸委會副主委林正義表示，陸委會之後將成立「長期性專案小組」，定期追蹤這 31 項對台措施，並檢視為何過去有許多台商赴陸發展卻失敗、人身自由堪憂等問題。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）