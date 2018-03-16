PTT創辦人談創業 從解決身邊問題開始

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）PTT批踢踢實業坊創辦人、微軟前人工智慧首席研發總監杜奕瑾，今天在國立清華大學演講時，鼓勵學生創新創業要從解決身邊問題開始，他說：「因為解決身邊問題，你是專家」。
鼓勵青年學子創新創業的「清華創業日」活動今天在清大登場，活動邀請杜奕瑾以「鄉民智慧與AI創新」為題發表專題演講。
杜奕瑾表示，若覺得創業所需的錢不夠、資源不夠時，那表示想進入的可能是個高度競爭的領域，他認為，創業並不一定要跟著國際大題目、世界潮流走，可以從解決身邊的問題開始，因為會有別人沒有的資料，也更容易成功。
杜奕瑾舉例，他大二時架設了BBS站，接著隔壁學長邀他做了台灣第一個搜尋引擎蕃薯藤，當時他們都還是學生，沒有商業想法、創業概念，純粹是從生活中發現需要。
杜奕瑾鼓勵學子，利用新科技、找到新問題、再做出新的東西來解決，新的商業模式就會自己找上們；他也說，未來的商業模式不再是傳統的接訂單，而是「羊毛出在豬身上，再叫狗來買單」，新的體驗將創造新的價值鍊。
杜奕瑾也給想要創新創業的年輕人5點建議。第一要會玩，放開心胸去使用、體驗，體驗優先、想法先行；第二要會問，從體驗過程中發現問題，挑戰權威，從身邊的事物定義問題；第三是會動，從小處著手，收集相關數據，解決問題；第四是建立團隊，跨域人才比人數重要；最後是打破傳統體制，創新價值。
清大校長賀陳弘致詞表示，清華跨領域的連結就是雙專長，這不僅為學生創造個人藍海，也同時在創造新的產業，經過10年努力，近年清大學生畢業時，已有1/4具有扎實的雙專長能力。
清大研發長曾繁根指出，今年清華創業日的主題是「相互連結X整合網路」，以競賽方式進行，其中「清華創新競賽」限清大學生參加，鼓勵學生勇敢發揮創意；而「扎根盃創業競賽」則廣邀海內外各大學參加，著重計畫的可執行性與商業營收模式。（編輯：方沛清）1070316