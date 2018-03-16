PTT創辦人談創業 從解決身邊問題開始

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）PTT批踢踢實業坊創辦人、微軟前人工智慧首席研發總監杜奕瑾，今天在國立清華大學演講時，鼓勵學生創新創業要從解決身邊問題開始，他說：「因為解決身邊問題，你是專家」。

鼓勵青年學子創新創業的「清華創業日」活動今天在清大登場，活動邀請杜奕瑾以「鄉民智慧與AI創新」為題發表專題演講。

杜奕瑾表示，若覺得創業所需的錢不夠、資源不夠時，那表示想進入的可能是個高度競爭的領域，他認為，創業並不一定要跟著國際大題目、世界潮流走，可以從解決身邊的問題開始，因為會有別人沒有的資料，也更容易成功。