NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈力抗通膨怪獸來襲　可善用這類保單數位訊號處理創思設計　93隊決賽天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

LINE擴大在台實習計畫 作品有機會上線

中央社2018/03/16 15:53
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北16日電）通訊軟體LINE今天宣布2大實習招募計畫同步開跑，聯合釋出至少20個職缺，是LINE暑期實習計畫開出最多職缺的一年；若實習生發想的實作產品好，有機會在LINE平台正式上線。

LINE FRESH暑期實習計畫去年收到超過5000封履歷，今年正式邁入第5年。除去年就加入招募的LINECorporate Business、行銷、公關、遊戲、LINE TODAY、貼圖、設計、LINE Pay、電商等部門以外，今年新增服務企劃與客服部門，因此2018 LINE FRESH總共涵蓋11個部門，預計招募至少12名實習生。

在實習期間，實習生將在各部門由導師（Mentor）帶領，從事與正職相同的工作，也會分組進行團體提案競賽，與其他部門的實習生有互動交流與學習。

LINE今年同步展開全新的LINE TechFRESH技術新星人才計畫，目標招募至少8個資訊科技相關科系或在此領域有涉略的學生，擁有找問題、找答案等主動、解決問題的能力，進行為期一年、每週至少工作3天的長期實習。

LINE TechFRESH在實習期間將分2個團隊，一個團隊4人，由2位資深工程師帶領，讓實習生接觸多元專案與產品，在過程中可了解業界在軟體的分工，以及一個產品從研發到上線的整個歷程。

LINE今年兩大實習計畫即日起開放履歷投遞，LINEFRESH計畫預計4月23日起以電子郵件方式陸續通知初審入選名單。LINE TechFRESH計畫將另行通知面試內容與時程。

LINE台灣行銷團隊負責人楊文菁告訴中央社記者，歷屆LINE FRESH實習生來上班的前一兩天都蠻震驚，因為一般實習不會這麼直接被當成正職；LINE實習生會需要一段時間理解LINE的工作內容，並調整自己的心態去適應往後2個月的生活。

楊文菁表示，LINE台灣團隊起初規模不大，聚焦行銷、企劃等面向，隨著一些從本地發想的產品上線，IT團隊也慢慢建立起來，LINE工程團隊與行銷業務等團隊有更多機會互相合作，今年多了LINE TechFRESH計畫，延伸到產品規劃，希望實習生能真正推出可以實際運作的產品。

楊文菁特別強調，在LINE實習可以接觸國際化視野，是很好的人才培育場所，在台灣很難找到這麼全方位的公司，適合學生實習或年輕人找工作。

LINE台灣平台新創事業暨產品開發部技術總監陳鴻嘉說，有些剛畢業的學生，不見得在面試當下就能看出潛力，今年首度展開LINE TechFRESH計畫，是希望實習生能真正參與中小型專案開發和產品規劃，藉此深度培養人才。

陳鴻嘉指出，LINE現在有越來越多從台灣發想的產品，加上LINE總部專案也需要人力支援以及更多可快速驗證的產品原型，如果實習生的實作產品夠好，或許將來有機會在LINE平台正式上線。（編輯：林淑媛）1070316

喝礦泉水空瓶裝自來水 恐導...長華科深耕車用電子 評估併購同

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan