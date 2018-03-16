LINE擴大在台實習計畫 作品有機會上線

（中央社記者吳家豪台北16日電）通訊軟體LINE今天宣布2大實習招募計畫同步開跑，聯合釋出至少20個職缺，是LINE暑期實習計畫開出最多職缺的一年；若實習生發想的實作產品好，有機會在LINE平台正式上線。

在實習期間，實習生將在各部門由導師（Mentor）帶領，從事與正職相同的工作，也會分組進行團體提案競賽，與其他部門的實習生有互動交流與學習。

LINE今年同步展開全新的LINE TechFRESH技術新星人才計畫，目標招募至少8個資訊科技相關科系或在此領域有涉略的學生，擁有找問題、找答案等主動、解決問題的能力，進行為期一年、每週至少工作3天的長期實習。

LINE TechFRESH在實習期間將分2個團隊，一個團隊4人，由2位資深工程師帶領，讓實習生接觸多元專案與產品，在過程中可了解業界在軟體的分工，以及一個產品從研發到上線的整個歷程。

LINE今年兩大實習計畫即日起開放履歷投遞，LINEFRESH計畫預計4月23日起以電子郵件方式陸續通知初審入選名單。LINE TechFRESH計畫將另行通知面試內容與時程。

LINE台灣行銷團隊負責人楊文菁告訴中央社記者，歷屆LINE FRESH實習生來上班的前一兩天都蠻震驚，因為一般實習不會這麼直接被當成正職；LINE實習生會需要一段時間理解LINE的工作內容，並調整自己的心態去適應往後2個月的生活。

楊文菁表示，LINE台灣團隊起初規模不大，聚焦行銷、企劃等面向，隨著一些從本地發想的產品上線，IT團隊也慢慢建立起來，LINE工程團隊與行銷業務等團隊有更多機會互相合作，今年多了LINE TechFRESH計畫，延伸到產品規劃，希望實習生能真正推出可以實際運作的產品。

楊文菁特別強調，在LINE實習可以接觸國際化視野，是很好的人才培育場所，在台灣很難找到這麼全方位的公司，適合學生實習或年輕人找工作。

LINE台灣平台新創事業暨產品開發部技術總監陳鴻嘉說，有些剛畢業的學生，不見得在面試當下就能看出潛力，今年首度展開LINE TechFRESH計畫，是希望實習生能真正參與中小型專案開發和產品規劃，藉此深度培養人才。

陳鴻嘉指出，LINE現在有越來越多從台灣發想的產品，加上LINE總部專案也需要人力支援以及更多可快速驗證的產品原型，如果實習生的實作產品夠好，或許將來有機會在LINE平台正式上線。（編輯：林淑媛）1070316