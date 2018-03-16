長華科深耕車用電子 評估併購同業

其中在車用電子部分，長華科指出，車用電子特別要求電子元件的抗候能力，尤其是抗高溫的需求，通常會優先性能與功耗要求。

展望未來營運，長華科表示，看好未來車用電子產值規模，深耕車用電子、擴充QFN封裝產能、推廣Pre-Mold技術、開發Wettable Flank QFN基板、跨足其他應用蝕刻元件、評估同業購併。長華科看好未來高階QFN導線架封裝前景。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）長華科深耕車用電子導線架和基板產品，未來續評估併購同業，今年持續看好併購SHAP效應顯現。

除了高溫環境外，電子元件還會面臨衝擊與環境震動等惡劣情況，因此封裝設計必須利用相對穩固的引腳設計與焊接面，來強化元件在印刷電路板（PCB）上的穩固程度。

為確保焊接點有效焊接，長華科表示，車用電子對導線架的要求，必須以視覺觀察或自動化光學檢測來確定是否有效焊接，對導線架要求更高。

在可潤濕側翼（Wettable Flank）封裝，長華科表示，用於改進QFN封裝焊接特性，提高可靠性；透過焊後光學檢測簡化製造過程，可直接降低檢測成本。

Wettable Flank可提高QFN焊接品質，適用動力控制、安全控制等汽車電子系統應用。

展望今年，長華科持續看好併購SHAP效應顯現，今年QFN封裝看好成長率兩位數百分點趨勢，預估Pre-Mold技術封裝占比約15%到20%。

長華科旗下生產據點涵蓋中國大陸、台灣、馬來西亞、日本等地。長華科目前已經持有SHAP百分百股權。

長華科去年第4季歸屬母公司業主淨利1.75億元，每股稅後純益5.76元，較去年第3季淨利1.65億元成長6%。

累計去年全年長華科歸屬母公司業主淨利4.31億元，較前年成長858%，每股稅後純益14.62元。長華科去年獲利成長主要是SHAP購併效益顯現，去年長華科導線架成長超過3成。（編輯：楊玫寧）1070316