節能減碳 日專家中市分享成功案例

（中央社記者郝雪卿台中16日電）節能減碳已成世界潮流，日本KAZ顧問公司社長鈴木和男今天應邀到台中市講授節能減碳系列課程，提出日本企業成功案例，給予台灣中小企業建議，提升台中市企業競爭力。

全球氣候變遷，地球暖化加劇，各國紛紛推動相關政策因應環境變化，日本台灣交流協會及經濟部中小企業處透過日本一般財團法人海外產業人才育成協會（AOTS），聘請鈴木和男到台中市塑膠工業技術發展中心講授「節能減碳．CSR/CSV之企業經營」系列課程。

鈴木和男在課程中分享針對節能減碳下的企業經營理念，以及環境友好型企業經營，並針對CSR（企業社會責任）、CSV（創造共享價值）提出日本企業成功案例，提供台灣中小企業建議。