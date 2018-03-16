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中央社

海岸法特定區位公告前開發暫緩 提點子成案

中央社2018/03/16 16:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北16日電）民眾在國發會「提點子」平台提案，要求營建署正式公告「海岸管理法」各個特定區位前，建議環保署應全面暫緩沿海地區大型開發案審查，目前附議逾5000人成案，待主責機關回應。

之前延宕多年「海岸管理法」，在民國104年2月三讀通過終於開始施行。據海岸法的內容，未來將劃定海岸保護區、海岸防護區，及其他特定區位範圍和管理原則。目前正處在特定區位公告前的過渡時期，民間團體擔心過去的大型開發案仍進行闖關。

署名為「守護東海岸」的提案者，在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」連署，建議在營建署正式公告「海岸管理法」各個特定區位以前，環保署應全面暫緩沿海地區的大型開發案審查，目前附議超過5000人而成案，將待主責機關回應。

提案者認為，目前眾多大型開發案包圍美麗東海岸，如杉原灣、三仙台等，造成極大的環境開發壓力。

提案者表示，海岸法從104年公告施行後，「整體海岸管理計畫」也在106年公告施行。據此，營建署會劃設海岸保護區、防護區、特定區位，若開發對環境有衝擊疑慮，必須送案進「海審會（內政部海岸管理審議會）」進行區位審查，看適不適合開發，可以開發的話，也應由相關規定來規範，減低社會及環境衝擊。

提案者解釋，東海岸腹地狹窄，台11線靠山側、靠海側，距離海岸都非常近，大型開發案會對環境造成極大影響。東海岸的環境承受不起大開發，台灣的觀光也不需要大飯店，應該守護東海岸，自然資源與在地文化，才是最珍貴的公共資產。

對於提案的利益與影響，提案者強調，大型開發案須審查開發區位，讓國土使用合理規劃，降低環境衝擊，保護東海岸。

提案者認為，海岸法的特定區位即將公告，在公告前，所有的海岸開發個案暫緩審查，未來才不會面臨適法性問題，對開發業者也是一種保障。而且海岸管理審議會的審查委員比較有海洋管理的專業思維，能與現有環評機制互補。（編輯：張均懋）1070316

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