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中央社

小畫家陳曦彩繪花博 畫作中市府展出

中央社2018/03/16 16:04
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）迎接台中花博到來，就讀小學四年級的小畫家陳曦，以花博吉祥物石虎為主題作畫響應，系列畫作今天在台中市政府展出，陳曦還贈送兩幅作品給市府。

台中市文化局今天在市政大樓7樓惠中樓藝術廊道舉辦「2018陳曦看花博」畫展開幕儀式，陳曦在父母親及奶奶的陪同下出席，文化局長王志誠、中區區長黃至民、立委黃國書服務處執行長黃守達也到場祝賀。

陳曦開心地指著牆上綠葉映襯百合花的畫作說，這幅她最喜歡。她還贈送「花博幻想曲1」及「動物狂想曲1」等兩幅畫作給市府，由王志誠代表受贈，邀請市民一起迎接台中年度盛事。

王志誠致詞時表示，現場展出畫作尺幅都相當大，不同於一般孩童習慣於創作小幅作品，十分難得看見同時具備繪畫技巧、構圖張力、繽紛色彩又充滿童趣的兒童畫作，對年僅10歲陳曦的創作能量感到訝異。

台中市長林佳龍去年曾在立委黃國書的陪同下，前往陳曦家中欣賞畫作，聆聽創作理念，林佳龍很肯定陳曦小小年紀仍希望善盡市民力量為花博貢獻心力的動機，也讚賞陳曦所繪的石虎作品，是透過繪畫與花博結合的良好例子，鼓勵市民朋友以各種方式與花博結合，讓城市美學充滿每個人的生活中。

文化局指出，10歲的陳曦從3歲起學畫，擅長繪畫動物、風景等素材，曾獲香港杜菲藝術中心世界遺產奇觀繪畫比賽第二名；她以台灣特有種藍鵲、台中梨山貓頭鷹為主題所畫的兩幅作品，現在正於日本名古屋中部國際機場展出中。

陳曦這次在市府展出「花博幻想曲」外，還有「動物狂想曲」及以各國旅遊經歷為靈感的「世界協奏曲」等系列作品，3大主題共有38幅畫作，展出到28日為止。（編輯：管中維）1070316

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