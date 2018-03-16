小畫家陳曦彩繪花博 畫作中市府展出

（中央社記者郝雪卿台中16日電）迎接台中花博到來，就讀小學四年級的小畫家陳曦，以花博吉祥物石虎為主題作畫響應，系列畫作今天在台中市政府展出，陳曦還贈送兩幅作品給市府。

台中市文化局今天在市政大樓7樓惠中樓藝術廊道舉辦「2018陳曦看花博」畫展開幕儀式，陳曦在父母親及奶奶的陪同下出席，文化局長王志誠、中區區長黃至民、立委黃國書服務處執行長黃守達也到場祝賀。

陳曦開心地指著牆上綠葉映襯百合花的畫作說，這幅她最喜歡。她還贈送「花博幻想曲1」及「動物狂想曲1」等兩幅畫作給市府，由王志誠代表受贈，邀請市民一起迎接台中年度盛事。