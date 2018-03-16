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中央社

世界婦女庇護安置大會 108年在台舉辦

中央社2018/03/16 16:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北16日電）勵馨基金會說，明年將主辦世界婦女庇護安置大會，預計有來自120國家，2000位代表來台參加會議，盼促進庇護所領導人之間溝通和參與度，確立未來所面對課題、做法與行動方向。

勵馨基金會今天發出新聞稿表示，明年將在台灣主辦世界婦女庇護安置大會（World Conference ofWomen's Shelter–WCWS），邀請120個國家參與，預計有2000人參與盛會。

勵馨基金會執行長紀惠容說，將匯集世界各地志同道合的人士，促進庇護所領導人之間的溝通和參與度，確立庇護所未來所面對的課題、做法與行動方向。

勵馨基金會期待，透過2019世界婦女庇護安置大會在台灣辦理的機會，除了邀請歐美先進國家，也會號召發展中國家共同參與盛會，促成國家、區域與子區域之間相互學習，讓世界各國看見台灣政府積極推動消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）的成果。

勵馨基金會也期待被孤立、處於在資源稀少發展中國家的人，將有機會相互了解，並與世界其他國家和區域的庇護所夥伴建立聯繫，通過團結和集體意識賦予其權力，使他們發展出更強大的動機，服務更多有需要的人。

除此之外，勵馨基金會執行長紀惠容今天也被推舉為全球婦女安置網絡的新任主席，也成為世界婦女安置基金會的董事長。（編輯：黃于）1070316

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