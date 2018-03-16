世界婦女庇護安置大會 108年在台舉辦

（中央社記者余曉涵台北16日電）勵馨基金會說，明年將主辦世界婦女庇護安置大會，預計有來自120國家，2000位代表來台參加會議，盼促進庇護所領導人之間溝通和參與度，確立未來所面對課題、做法與行動方向。

勵馨基金會今天發出新聞稿表示，明年將在台灣主辦世界婦女庇護安置大會（World Conference ofWomen's Shelter–WCWS），邀請120個國家參與，預計有2000人參與盛會。

勵馨基金會執行長紀惠容說，將匯集世界各地志同道合的人士，促進庇護所領導人之間的溝通和參與度，確立庇護所未來所面對的課題、做法與行動方向。