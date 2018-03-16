兩女插隊還做這事　網看傻怒轟：沒水準

不管在任何情況下，遇上他人插隊都會令人感到火大！昨（ 15 ）日一名網友在網路上表示，自己在台中一家醫院附近的停車場排隊，前方卻有一台轎車從左側切入插隊，本以為或許對方是有急事趕著看病，沒想到對方將車停好後竟悠哉拿著飲料邊走邊喝，讓該名被插隊的網友看了相當無奈「何等水準、何等教育？」並提醒大家「小心插隊姐就在你身邊」。
一名網友在臉書社團「沙鹿之美」貼出 3 段影片，表示當時自己正在台中沙鹿光田醫院前的停車場，排隊等候進入，未料一台轎車直接從左方插入隊伍，車上 2 名女子無視後方排隊等候的車輛，該網友體諒醫院就在附近，認為「可能親友或自己生重病急需赴醫」才會插隊。
想不到就在 2 女將車停好後，該網友卻看見她們「大搖大擺吸著飲料漫步如入無人之境」，當場傻眼只能搖頭。對此，許多網友看了也忿忿不平「沒水準的人」、「這種人就是欠叭！」、「實在太沒水準了，把排隊的當作什麼？」也有網友認為該網友修養太好「是我沒讓她進去前就會下車理論了」、「真的很討厭這種人餒，我一定從頭叭到尾～」
▲插隊轎車上的兩名女子（紅圈者）下車後，悠哉的喝著飲料，讓被插隊得該網友看了相當傻眼。（圖／翻攝自「沙鹿之美」臉書社團）