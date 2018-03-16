兩女插隊還做這事　網看傻怒轟：沒水準

不管在任何情況下，遇上他人插隊都會令人感到火大！昨（ 15 ）日一名網友在網路上表示，自己在台中一家醫院附近的停車場排隊，前方卻有一台轎車從左側切入插隊，本以為或許對方是有急事趕著看病，沒想到對方將車停好後竟悠哉拿著飲料邊走邊喝，讓該名被插隊的網友看了相當無奈「何等水準、何等教育？」並提醒大家「小心插隊姐就在你身邊」。

一名網友在臉書社團「沙鹿之美」貼出 3 段影片，表示當時自己正在台中沙鹿光田醫院前的停車場，排隊等候進入，未料一台轎車直接從左方插入隊伍，車上 2 名女子無視後方排隊等候的車輛，該網友體諒醫院就在附近，認為「可能親友或自己生重病急需赴醫」才會插隊。