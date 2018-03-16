市場擔憂中美貿易戰延燒　台股宜進行避險操作

國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠指出，美國即將在4月公布美國「貿易法301條款」，展開的智慧財產權調查懲處名單，路透社指出，川普或許近期內就會對總值600億美元的中國大陸製品開徵高額關稅，資訊科技、消費性電子產品和電信業是主要目標，加上新上任白宮國家經濟會議主席庫德洛主張，對中國進口商品築關稅壁壘，暗示中美貿易戰勢所難免。

受到中美貿易戰疑慮影響，台股今（16）日呈現震盪走勢，尾盤由黑翻紅，收盤漲9.25點，收在11027點，漲幅0.08%，成交金額新台幣1659.66億元，三大法人合計買超3.48億元。投信業者表示，市場憂心中美貿易戰，接下來各國股市將受政治動盪牽動後續走勢，投資人應留意避險。

而此次調高關稅產品中，若包括消費性電子產品，則中國大陸的電子廠商、及在大陸製造的國外科技公司將遭受衝擊，包括美國跨國企業公司蘋果等，而大陸也是台灣企業的生產重地，台灣科技廠商難免受到波及。

鄭立誠指出，每年台灣的海外訂單從大陸出口比重約達51%，若大陸出口因中美貿易大戰遭受衝擊，台灣出口也會受到重大影響，壓抑台灣企業獲利成長。他認為，若中美貿易戰延燒成真，台股恐無法置身事外，在外資賣超台股下，將面臨修正的命運，建議投資人可進行避險操作。