遭爆擁億元財　辛龍做送錢預告

藝人辛龍本周參加台視外景節目《綜藝3國智》，與吳怡霈、ㄚ頭及李懿一起接受挑戰。辛龍先前爆出中億元樂透，他顯然對製作單位推出的獎金「小錢」不以為意，當所有人在歡呼有獎金可抽，他不解的問，「5千元、1萬元能幹嘛？」眾人聞言質疑他為何來錄影，他解釋，「我們做藝人就是要散播愛與歡樂給觀眾，那是天職。」

辛龍誇下海口，若抽到獎金通通分送在場所有人，大方舉動讓全部人為之振奮，唯獨趙正平沒好氣的說：「又還沒抽到，分個屁啊。」大根也分析，「雖然辛龍哥之前中了4億元，但現在出來上通告，看樣子錢應該花光了。」辛龍在遊戲過程中越玩越順手，後來甚至開玩笑將遊戲道具大骰子往趙正平身上丟，冷不防被攻擊的趙正平立刻火冒三丈，追著辛龍滿場跑外加拳打腳踢，他還對工作人員喊，「把我的開山刀拿來。」荒謬場面被形容是「兩個老人在打架」。