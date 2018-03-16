八二三60週年首發 冷戰金門新書發表

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）今年是八二三砲戰60週年，首場活動「冷戰金門」新書發表會今天登場。作者江柏煒說，金門不但對台灣貢獻至大，更是世界冷戰重要遺址；邀請大家一起見證金門的戰地歷史地位。

「冷戰金門：世界史與地域史的交織」新書發表會在八二三戰史館舉行，作者、台灣師範大學東亞學系教授江柏煒以美國國家檔案局的一手資料，從世界史的觀點重新看金門，以地域史角度再次理解金門。

3年前江柏煒向金門國家公園管理處提出研究案，花了2年時間從美國帶回相關金馬各種文獻和影像檔案，成為新書基本資料。