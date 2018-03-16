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八二三60週年首發 冷戰金門新書發表

中央社2018/03/16 16:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）今年是八二三砲戰60週年，首場活動「冷戰金門」新書發表會今天登場。作者江柏煒說，金門不但對台灣貢獻至大，更是世界冷戰重要遺址；邀請大家一起見證金門的戰地歷史地位。

「冷戰金門：世界史與地域史的交織」新書發表會在八二三戰史館舉行，作者、台灣師範大學東亞學系教授江柏煒以美國國家檔案局的一手資料，從世界史的觀點重新看金門，以地域史角度再次理解金門。

3年前江柏煒向金門國家公園管理處提出研究案，花了2年時間從美國帶回相關金馬各種文獻和影像檔案，成為新書基本資料。

江柏煒指出，1954年九三砲戰是台海第一次危機，年底和美國簽訂共同防禦條約，但是金門馬祖並未包括在內。1958年，台海發生第二次危機，也就是八二三砲戰，中共目的在測試美國協防台灣的決心；最終金門保障了台灣，以及台美軍事同盟關係，這是金門重要的歷史貢獻。

金門國家公園管理處長謝偉松說，他相信金門絕對不只是金門而已，金門不只具有地域性的戰地文化，更是全球追求民主自由和平的重要見證，發表會就是要讓金門戰地歷史地位更明確。

他並說，冷戰時期金門的戰事防禦工事設施等，現在都轉換成觀光重要的資源，讓金門成為重要的軍事文化景點。（編輯：張銘坤）1070316

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